Мужа Ани Лорак поймали на горячем

На днях Ани Лорак сообщила журналистам о том, что очень устала и желает хоть немного отдохнуть. Причина ее измотанного состояния - работа. Певица призналась в том, что тратит на себя и семью очень много денег и чтобы покрыть расходы, ей приходится работать, не покладая рук.

Также Ани отметила, что вопреки гуляющему в СМИ мнению, муж у нее не богатый. Он занимается отельным и ресторанным бизнесом, но основной доход в семью идет со стороны Ани. Многие пользователи проявили сочувствие по отношению к певице. Сопереживание со стороны фанатов многократно усилилось днем позже. В сети появилось видео, на котором запечатлен факт измены Мурата.

Мужчина в отсутствие жены развлекается в ночном клубе Киева вместе с девушкой. Явное свидетельство их близкого общения – объятия и поглаживания со стороны Мурата. Он придерживает девушку за талию и поглаживает внутреннюю сторону ее бедра.

По словам очевидцев, муж Ани Лорак весь вечер провел с эффектной брюнеткой и удалился из заведения также вместе с ней далеко за полночь. Дама, сопровождавшая Мурата, частая гостья его ресторана. Она занимается бизнесом, у нее есть магазин в сети инстаграм.

😎 Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 29 Июл 2018 в 6:46 PDT

Ани Лорак обнародованное видео еще никак не комментировала. Она находится на фестивале «Жара» в Баку. Отметим, что слухи о разладе в их семье ходят уже давно.