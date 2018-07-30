Мужа Ани Лорак поймали на горячем
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На днях Ани Лорак сообщила журналистам о том, что очень устала и желает хоть немного отдохнуть. Причина ее измотанного состояния - работа. Певица призналась в том, что тратит на себя и семью очень много денег и чтобы покрыть расходы, ей приходится работать, не покладая рук.
Также Ани отметила, что вопреки гуляющему в СМИ мнению, муж у нее не богатый. Он занимается отельным и ресторанным бизнесом, но основной доход в семью идет со стороны Ани. Многие пользователи проявили сочувствие по отношению к певице. Сопереживание со стороны фанатов многократно усилилось днем позже. В сети появилось видео, на котором запечатлен факт измены Мурата.
Мужчина в отсутствие жены развлекается в ночном клубе Киева вместе с девушкой. Явное свидетельство их близкого общения – объятия и поглаживания со стороны Мурата. Он придерживает девушку за талию и поглаживает внутреннюю сторону ее бедра.
По словам очевидцев, муж Ани Лорак весь вечер провел с эффектной брюнеткой и удалился из заведения также вместе с ней далеко за полночь. Дама, сопровождавшая Мурата, частая гостья его ресторана. Она занимается бизнесом, у нее есть магазин в сети инстаграм.
Ани Лорак обнародованное видео еще никак не комментировала. Она находится на фестивале «Жара» в Баку. Отметим, что слухи о разладе в их семье ходят уже давно.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978 ( возраст: 39 лет )
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы относитесь к паре Мурата и Ани Лорак? 3
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Такое_кино / 30.07.18 16:18Никак не отношусь. как можно относится к женщине, которая себя не уважает, живя с таким. И как можно относится к гулящему мужику, живущему за счет женщины. Оба молодцы. Нашли друг друга. Обсуждать больше нечего.
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Лео / 30.07.18 15:22Лорак - красотка, конечно, но дура, раз с ним и дальше живет.
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RК_олли / 30.07.18 14:44Странная пара. Он постоянно гуляет и его всегда снимают. Не особо-то он и прячется. Зачем ей это чудо, которого она обеспечивает, при ее заработках, вообще не понятно.