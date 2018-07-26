 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Тодоренко объявила о помолвке с Топаловым


0 1

Двойная Т - Тодоренко и Топалов. Разве не символичное совпадение? Слухи о романе известной ведущей и бывшего солиста группы Smash!! появились в начале года и теперь артисты - жених и невеста. Это официально.

Накануне Влад и Регина задокументировали процесс предложения руки и сердца в Instagram. На снимке в аккаунте Топалова Регина запечатлена с шикарным кольцом на руке и рядом с Владом. «Согласна?», - гласит подпись.

«Согласна!!!», - красуется подпись под романтичным совместным снимком влюбленных в Insta Регины.

Подписчики не скупятся на поздравления: «Поздравляю от души! Очень рада за вас обоих! Будьте счастливы! Сладкая вы парочка!», «Ура! Регина и Влад! Молодцы! Видно, счастливые!», «Поздравляю!!! Хороший выбор!!! Берегите отношения... Вам повезло».

Напомним, в конце 2017 года Тодоренко решила сделать паузу в карьере и наконец заняться личной жизнью. Она покинула популярный телепроект «Орел и Решка» заявив, что в ее жизни наступил «момент принятия себя как реализовавшейся личности» и она чувствует необходимость сконцентрироваться на другой сфере и даже «стать мамой маленького человечка».

Краткая информация о Регине Тодоренко

Имя: Регина Тодоренко

Отчество: Петровна

День рождения: 14.06.1990 ( возраст: 28 лет )

Место рождения: г. Одесса, Украина

Рост: 167 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность:

Смотреть фотографии с Региной Тодоренко

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 0 Нравится 26.07.2018 Теги: Регина Тодоренко

Подходят Тодоренко и Топалов друг другу? 2  

Оставить комментарий
  • Аника / 26.07.18 15:16
    -
    0
    +
    На фотах Тодоренко прям нереально счастливая. А вот Влад достаточно спокоен... такое ощущение будто Регина за этим Топаловым бегает прям. То она его целует, то кольцо выставляет, а он сдержанно, ровненько. И где тут большая любовь то? Может не зря слухи всякие ходят про мальчика?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алия / 26.07.18 13:35
    -
    1
    +
    Если бы не слухи про Влада, что он какой-то не такой, можно было за Регину порадоваться. Очень гармонично смотрятся вместе, прямо загляденье!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость Вернуться в дзен
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору