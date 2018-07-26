Тодоренко объявила о помолвке с Топаловым

Двойная Т - Тодоренко и Топалов. Разве не символичное совпадение? Слухи о романе известной ведущей и бывшего солиста группы Smash!! появились в начале года и теперь артисты - жених и невеста. Это официально.

Накануне Влад и Регина задокументировали процесс предложения руки и сердца в Instagram. На снимке в аккаунте Топалова Регина запечатлена с шикарным кольцом на руке и рядом с Владом. «Согласна?», - гласит подпись.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 25 Июл 2018 в 5:42 PDT

«Согласна!!!», - красуется подпись под романтичным совместным снимком влюбленных в Insta Регины.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 25 Июл 2018 в 5:44 PDT

Подписчики не скупятся на поздравления: «Поздравляю от души! Очень рада за вас обоих! Будьте счастливы! Сладкая вы парочка!», «Ура! Регина и Влад! Молодцы! Видно, счастливые!», «Поздравляю!!! Хороший выбор!!! Берегите отношения... Вам повезло».

Напомним, в конце 2017 года Тодоренко решила сделать паузу в карьере и наконец заняться личной жизнью. Она покинула популярный телепроект «Орел и Решка» заявив, что в ее жизни наступил «момент принятия себя как реализовавшейся личности» и она чувствует необходимость сконцентрироваться на другой сфере и даже «стать мамой маленького человечка».