Тодоренко объявила о помолвке с Топаловым
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Двойная Т - Тодоренко и Топалов. Разве не символичное совпадение? Слухи о романе известной ведущей и бывшего солиста группы Smash!! появились в начале года и теперь артисты - жених и невеста. Это официально.
Накануне Влад и Регина задокументировали процесс предложения руки и сердца в Instagram. На снимке в аккаунте Топалова Регина запечатлена с шикарным кольцом на руке и рядом с Владом. «Согласна?», - гласит подпись.
«Согласна!!!», - красуется подпись под романтичным совместным снимком влюбленных в Insta Регины.
Подписчики не скупятся на поздравления: «Поздравляю от души! Очень рада за вас обоих! Будьте счастливы! Сладкая вы парочка!», «Ура! Регина и Влад! Молодцы! Видно, счастливые!», «Поздравляю!!! Хороший выбор!!! Берегите отношения... Вам повезло».
Напомним, в конце 2017 года Тодоренко решила сделать паузу в карьере и наконец заняться личной жизнью. Она покинула популярный телепроект «Орел и Решка» заявив, что в ее жизни наступил «момент принятия себя как реализовавшейся личности» и она чувствует необходимость сконцентрироваться на другой сфере и даже «стать мамой маленького человечка».
Краткая информация о Регине Тодоренко
Имя: Регина Тодоренко
Отчество: Петровна
День рождения: 14.06.1990 ( возраст: 28 лет )
Место рождения: г. Одесса, Украина
Рост: 167 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность:
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Фотографии
Подходят Тодоренко и Топалов друг другу? 2
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Аника / 26.07.18 15:16На фотах Тодоренко прям нереально счастливая. А вот Влад достаточно спокоен... такое ощущение будто Регина за этим Топаловым бегает прям. То она его целует, то кольцо выставляет, а он сдержанно, ровненько. И где тут большая любовь то? Может не зря слухи всякие ходят про мальчика?
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Алия / 26.07.18 13:35Если бы не слухи про Влада, что он какой-то не такой, можно было за Регину порадоваться. Очень гармонично смотрятся вместе, прямо загляденье!