«Вот же семейка!»
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24 июля Мария праздновала свой День Рождения. После ее громкого обращения к собственному сыну через видеоролик, она сумела с ним поговорить. По словам женщины, сын Илья, отпраздновавший накануне 14-летие, сам набрал ее номер и поздравил маму с праздником. Звонка от собственной родительницы оперная певица так и не дождалась.
Факт отсутствия поздравления от матери сильно возмутил Максакову.
«Илюша мне позвонил и поздравил. А мама все-таки нет. Вот же семейка», - поделилась она негодованием с пользователями.
Людмила Васильевна не общается с дочерью уже два года. Сразу после смерти Вороненкова, с которым Максакова сбежала из страны, Людмила Васильевна позволила себе неосторожность выразить радость по поводу случившегося. Простить ей это дочь не смогла, но поздравления, как оказывается, ждала.
Напомним, отношения у актрисы с дочерью стали натянутыми после бегства Максаковой младшей из России. Уезжая с любовником, Мария бросила двоих детей. Сейчас их воспитанием занимается родной отец. По словам Максаковой, он не дает детям общаться с ней. Его же она обвиняет в заказном убийстве своего второго мужа опального депутата Дениса Вороненкова.
Кстати, на похороны своего родного отца Мария также не приехала, объясняя все сложившейся политической ситуацией.
Краткая информация о Марии Максаковой
Имя: Мария Максакова
Отчество: Петровна
День рождения: 24.07.1977 ( возраст: 41 год )
Место рождения: Мюнхен, ФРГ
Рост: 173 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: оперная певица, политик
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете Максаковой удастся наладить отношения с семьей? 9
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омг / 26.07.18 18:16Почему " Уезжая с любовником,"? он уже был ее мужем
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Мессия / 26.07.18 15:36Вот это поворот. Украина – за граница)) У меня за граница с Испанией, как минимум, ассоциируется))
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Аякрасивая / 26.07.18 15:32Да уж, действительно, если убрать ее поступки, тетка могла бы быть ого-го и карьеру сделать, данные-то есть… Бездарно все прос…ть Талант. Талант.
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Ники / 26.07.18 14:17так 24 июня или 24 июля? как-то определитесь КЛЕО
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Анджела / 26.07.18 13:30Стремная дамочка, конечно. Мотается по за границам с любовником, и кричит о невзгодах сразу на две страны. Сама при этом: бросила детей, пожилую мать, в карьере застой. Диво-доченька, диво-мать и вообще чудная женщина, состоявшаяся во всех сферах. Мне кажется, она бы и ребенка от Вороненкова бросила, жаль только, не на кого.