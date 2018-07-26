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«Вот же семейка!»


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24 июля Мария праздновала свой День Рождения. После ее громкого обращения к собственному сыну через видеоролик, она сумела с ним поговорить. По словам женщины, сын Илья, отпраздновавший накануне 14-летие, сам набрал ее номер и поздравил маму с праздником. Звонка от собственной родительницы оперная певица так и не дождалась.

Факт отсутствия поздравления от матери сильно возмутил Максакову.

«Илюша мне позвонил и поздравил. А мама все-таки нет. Вот же семейка», - поделилась она негодованием с пользователями.

Людмила Васильевна не общается с дочерью уже два года. Сразу после смерти Вороненкова, с которым Максакова сбежала из страны, Людмила Васильевна позволила себе неосторожность выразить радость по поводу случившегося. Простить ей это дочь не смогла, но поздравления, как оказывается, ждала.

Напомним, отношения у актрисы с дочерью стали натянутыми после  бегства Максаковой младшей из России. Уезжая с любовником, Мария бросила двоих детей. Сейчас их воспитанием занимается родной отец. По словам Максаковой, он не дает детям общаться с ней. Его же она обвиняет в заказном убийстве своего второго мужа опального депутата Дениса Вороненкова.

Кстати, на похороны своего родного отца Мария также не приехала, объясняя все сложившейся политической ситуацией. 

Краткая информация о Марии Максаковой

Имя: Мария Максакова

Отчество: Петровна

День рождения: 24.07.1977 ( возраст: 41 год )

Место рождения: Мюнхен, ФРГ

Рост: 173 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: оперная певица, политик

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3 Не нравится 3 Нравится 26.07.2018 Теги: Мария Максакова

Как вы считаете Максаковой удастся наладить отношения с семьей? 9  

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