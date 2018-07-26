Бред Питт отказывается от свиданий с женщинами

В интервью американским журналистам официальные представители актера Бреда Питта сообщили, что он решил завязать со свиданиями и больше не желает встречаться с женщинами.

Семейные перипетии и судебные тяжбы утомили мужчину. На сегодняшний день он принял решение сосредоточиться на отношениях с детьми. Воспитанию отпрысков без отвлечения на лиц противоположного пола он намерен посвятить ближайшие несколько лет.

При этом актер не исключает, что ему удастся воссоединиться с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Сейчас он намерен перевести их враждебные взаимоотношения, сопровождающиеся громкими и хлесткими высказываниями друг о друге, в более спокойное русло.

Напомним, последний скандал супругов был связан с желанием голливудской актрисы обнародовать свой дневник, в котором она на протяжении совместной жизни с Питтом записывала его проступки. После такого Бред заявил, что бывшая супруга страдает психическим расстройством.

Помимо выяснения отношений между собой, бывшие муж и жена активно втягивают в ссоры детей. Джоли запрещает им видеться с родным отцом. Суд уже предупредил ее о недопустимости подобного поведения. По словам юристов, такими поступками она сама себя может лишить родительских прав.