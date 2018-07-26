Бред Питт отказывается от свиданий с женщинами
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В интервью американским журналистам официальные представители актера Бреда Питта сообщили, что он решил завязать со свиданиями и больше не желает встречаться с женщинами.
Семейные перипетии и судебные тяжбы утомили мужчину. На сегодняшний день он принял решение сосредоточиться на отношениях с детьми. Воспитанию отпрысков без отвлечения на лиц противоположного пола он намерен посвятить ближайшие несколько лет.
При этом актер не исключает, что ему удастся воссоединиться с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Сейчас он намерен перевести их враждебные взаимоотношения, сопровождающиеся громкими и хлесткими высказываниями друг о друге, в более спокойное русло.
Напомним, последний скандал супругов был связан с желанием голливудской актрисы обнародовать свой дневник, в котором она на протяжении совместной жизни с Питтом записывала его проступки. После такого Бред заявил, что бывшая супруга страдает психическим расстройством.
Помимо выяснения отношений между собой, бывшие муж и жена активно втягивают в ссоры детей. Джоли запрещает им видеться с родным отцом. Суд уже предупредил ее о недопустимости подобного поведения. По словам юристов, такими поступками она сама себя может лишить родительских прав.
Считаете ли вы, такие громкие заявление, сделанными на эмоциях? 4
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Вася / 26.07.18 15:36Ну, все, ляпнул мужик на эмоциях, теперь к ответу будут притягивать. Хочешь – не хочешь отказаться придется)))
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МЯта / 26.07.18 15:33Фотку-то старую поставили. Требую нормального мужика в студию! Старого и задерганного, реалии надо показывать, а не красивую картинку. Пусть все видят, что с мужиками брак делает!
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Nik_Nikovich / 26.07.18 14:30Вот тебе и секс-символы планеты. Измученные, издерганные с такими же проблемами, как у Вальки из соседнего подъезда. Фигня все эти статусы и регалии. Итог все равно один.