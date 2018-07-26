 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бред Питт отказывается от свиданий с женщинами


0 0

В интервью американским журналистам официальные представители актера Бреда Питта сообщили, что он решил завязать со свиданиями и больше не желает встречаться с женщинами.

Семейные перипетии и судебные тяжбы утомили мужчину. На сегодняшний день он принял решение сосредоточиться на отношениях с детьми. Воспитанию отпрысков без отвлечения на лиц противоположного пола он намерен посвятить ближайшие несколько лет.

При этом актер не исключает, что ему удастся воссоединиться с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Сейчас он намерен перевести их враждебные взаимоотношения, сопровождающиеся громкими и хлесткими высказываниями друг о друге, в более спокойное русло.

Напомним, последний скандал супругов был связан с желанием голливудской актрисы обнародовать свой дневник, в котором она на протяжении совместной жизни с Питтом записывала его проступки. После такого Бред заявил, что бывшая супруга страдает психическим расстройством.

Помимо выяснения отношений между собой, бывшие муж и жена активно втягивают в ссоры детей. Джоли запрещает им видеться с родным отцом. Суд уже предупредил ее о недопустимости подобного поведения. По словам юристов, такими поступками она сама себя может лишить родительских прав. 


0 Не нравится 0 Нравится 26.07.2018 Теги: Бред Питт

Считаете ли вы, такие громкие заявление, сделанными на эмоциях? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость Вернуться в дзен
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору