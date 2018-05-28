Тимати: «Я не работаю вам в угоду!»
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В последнем выпуске шоу «Песни» на ТНТ Тимати поблагодарил за совместную работу исполнителя из Краснодара, известного под псевдонимом PLC. Вместо него в финал продюсер взял 17-летнего перспективного репера Danny Muse. Такое решение вызвало бурю недовольства со стороны подписчиков артиста.
Хейтеры и поклонники засыпали страницу продюсера сообщениями. Они обвиняли Тимати в том, что он расчищает собственную дорогу, выгоняя тех, кто может составить ему достойную конкуренцию в шоу-бизнесе.
Певец неоднократно подвергался подобным нападкам и критике за свои высказывания и решения на данном шоу, но до сих пор оставлял их без ответа. В этот раз продюсер не сдержался.
Тимати дал понять, что каждое его решение выверенное, и прислушиваться к голосам масс он не желает. По мнению исполнителя, если бы он поступал так, как велят ему другие, он бы не находился сейчас в кресле продюсера шоу федерального масштаба.
Артист напомнил, что вначале шоу подписчики возмущались его решением оставить PLC. В сообщениях на странице Тимати они заявляли, что продюсер активно продвигает «своих», задвигая действительно талантливых исполнителей. Послание получилось эмоционально окрашенным. В выражениях Тимати себя не сдерживал, используя местами ненормативную лексику.
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