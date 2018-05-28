Маликов показал лицо сына

Дмитрий Маликов старается быть суперпапой. Артист растит маленького сына, совмещая уход за малышом с работой над новыми песнями и видеоклипами. И как приличный звездный родитель Маликов решил представить сына в новом музыкальном ролике.

На днях Дмитрий презентовал новый клип на песню «Последний романтик». Ролик начинается с кадров интервью Маликова в ходе которого журналистка интересуется, когда артист представит сына? В конце видео действительно можно увидеть малыша у папы на руках.

Напомним, малыш Марк появился на свет в начале года и его рождение стало сенсацией. Маликов с супругой обратились за услугами к суррогатной матери и до последнего держали это в секрете. Причем не только от публики, но и от родной дочери Стефании.

«Я очень счастлив. Не зря же говорят, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Мне очень хотелось наследника. У меня замечательная дочка, я ее очень люблю, но она выйдет замуж и будет носить другую фамилию. А мне очень хотелось продолжить род Маликовых», – пояснял 48-летний артист, которого некоторые раскритиковали за позднее отцовство.

«Мы десять лет мечтали о ребенке, но ничего не получалось», - поясняла жена певца Елена Маликова.

Ранее мы писали:

Маликов учит пикапу. Артист представил любопытный клип.

Дмитрий Маликов: «Моя внешность хороша от природы». Певец надеется, что в будущем ему не понадобятся пластические операции.

Дмитрий Маликов вспомнил о романе с Натальей Ветлицкой. По словам артиста, Наталья была яркой, талантливой девушкой.