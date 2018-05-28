Маликов показал лицо сына
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Дмитрий Маликов старается быть суперпапой. Артист растит маленького сына, совмещая уход за малышом с работой над новыми песнями и видеоклипами. И как приличный звездный родитель Маликов решил представить сына в новом музыкальном ролике.
На днях Дмитрий презентовал новый клип на песню «Последний романтик». Ролик начинается с кадров интервью Маликова в ходе которого журналистка интересуется, когда артист представит сына? В конце видео действительно можно увидеть малыша у папы на руках.
Напомним, малыш Марк появился на свет в начале года и его рождение стало сенсацией. Маликов с супругой обратились за услугами к суррогатной матери и до последнего держали это в секрете. Причем не только от публики, но и от родной дочери Стефании.
«Я очень счастлив. Не зря же говорят, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Мне очень хотелось наследника. У меня замечательная дочка, я ее очень люблю, но она выйдет замуж и будет носить другую фамилию. А мне очень хотелось продолжить род Маликовых», – пояснял 48-летний артист, которого некоторые раскритиковали за позднее отцовство.
«Мы десять лет мечтали о ребенке, но ничего не получалось», - поясняла жена певца Елена Маликова.
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Нравится клип Маликова? 3
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что?????????????? / 28.05.18 11:56нравиТЬся? НРАВИТЬСЯ???? интересно, есть статья по которой можно добиться закрытия клео по профнепригодности?
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Фло / 29.05.18 01:18Ну да. Только это ваша единственная претензия к нынешнему Клео? Я сюда захожу по старой памяти, но уже только чтоб посмеяться. Перл на перле, бред на бреде. Третьеклассник и то лучше бы написал.
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Chichi / 28.05.18 07:55да