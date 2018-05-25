Самойлову предлагают отправить на «Евровидение - 2019»

В свое время Дима Билан дважды выступал на конкурсе «Евровидение». Причем во второй раз артисту удалось завоевать победу. Юлия Самойлова дважды выдвигалась на конкурс от России, но ее выступление в полуфинале в Лиссабоне оказалось провальным. Но это не конец, считают поклонники артистки.

На сайте Change.org на днях появилась петиция с просьбой дать возможность Юлии Самойловой снова выступить на конкурсе. «Юлия Самойлова - замечательная певица, которая достойна еще одного шанса. У нее невероятная судьба - сначала унизили украинцы, потом подставил Первый канал. Нужно позволить ей выступить на «Евровидении» в Израиле в 2019 году!», - подчеркивает создатель петиции Виктор Быков.

Быков напоминает, что ранее Самойлова уже выразила готовность вновь отстаивать честь страны на популярном конкурсе.

Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме, инициативу поддерживает. «После «Евровидения-2018» осталась какая-то недосказанность. Юлия Самойлова очень волновалась, было видно, что она не смогла показать все на что способна. Особенно гадкой оказалась ее травля в Сети после конкурса. Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно «Бог троицу любит». Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю», - цитирует Манукяна издание Dni.ru.

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