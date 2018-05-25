Анджелина Джоли не сможет взять детей на съемки

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) так и не поставила точку в своих отношениях с бывшим мужем Брэдом Питтом (Brad Pitt). Джоли, которой предстоят съемки в Европе, сейчас в ярости от того, что не может вывезти своих детей из США из-за ведущегося судебного разбирательства.

Анджелина планировала взять с собой своих шестерых детей: 16-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 13-летнюю Захару, 11-летнюю Шайло и девятилетних близнецов Вивьен и Нокс в Лондон, где она будет сниматься в фильме «Малефисента 2». Теперь этим планам не суждено сбыться. Звезде сообщили, что она не может вывозить детей за пределы США до тех пор, пока не решатся все дела, связанные с разводом.

Источник, близкий к актрисе, сообщил изданию Page Six, что в настоящее время она пытается выяснить, можно ли как-то разрешить ситуацию. Источник говорит, что Анджелина очень хотела взять детей с собой в Лондон на время съемок, и она подавлена происходящим.

Расставание с Брэдом Питтом случилось еще в 2016 году, и пара до сих пор находится в состоянии конфликта относительно условий разрыва. В первую очередь речь идет о детях, и некоторые источники уверяют, что количество разногласий позволяет говорить, что бракоразводный процесс потребует недель для завершения. Так, источник, близкий к паре, сообщил изданию The Sun, что достигнуто согласие по основным условиям развода, и теперь дело за командами юристов, чтобы закончить его, на что могут потребоваться считанные недели.