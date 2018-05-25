 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анджелина Джоли не сможет взять детей на съемки


0 0

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) так и не поставила точку в своих отношениях с бывшим мужем Брэдом Питтом (Brad Pitt). Джоли, которой предстоят съемки в Европе, сейчас в ярости от того, что не может вывезти своих детей из США из-за ведущегося судебного разбирательства.

Анджелина планировала взять с собой своих шестерых детей: 16-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 13-летнюю Захару, 11-летнюю Шайло и девятилетних близнецов Вивьен и Нокс в Лондон, где она будет сниматься в фильме «Малефисента 2». Теперь этим планам не суждено сбыться. Звезде сообщили, что она не может вывозить детей за пределы США до тех пор, пока не решатся все дела, связанные с разводом.

Источник, близкий к актрисе, сообщил изданию Page Six, что в настоящее время она пытается выяснить, можно ли как-то разрешить ситуацию. Источник говорит, что Анджелина очень хотела взять детей с собой в Лондон на время съемок, и она подавлена происходящим.

Расставание с Брэдом Питтом случилось еще в 2016 году, и пара до сих пор находится в состоянии конфликта относительно условий разрыва. В первую очередь речь идет о детях, и некоторые источники уверяют, что количество разногласий позволяет говорить, что бракоразводный процесс потребует недель для завершения. Так, источник, близкий к паре, сообщил изданию The Sun, что достигнуто согласие по основным условиям развода, и теперь дело за командами юристов, чтобы закончить его, на что могут потребоваться считанные недели.

 



0 Не нравится 0 Нравится 25.05.2018 Теги: Анджелина Джоли

Читайте также

 

Что вы считаете по поводу этого звездного развода? 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору