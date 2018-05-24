Рустам Солнцев рассказал о наркотической зависимости

Шоумен Рустам Солнцев поведал поклонникам проекта «Дом-2» о страшной зависимости, с которой сейчас сражается его коллега Глеб Клубничка (Жемчугов), экс-участник проекта. Мужчина сейчас проходит лечение в наркологической клинике.

Рустам, который является другом Глеба, заявил журналистам, что Клубничка страдает от пагубного пристрастия уже долгое время, и начал он баловаться наркотиками еще до прихода на проект, пишут Dni.ru. «У него всегда были проблемы такого свойства. Он попал пацаном на площадку. Из того места, откуда он приехал, – там все или пьют, или что-то принимают веселящее. Он каким-то образом сочетал в себе оба этих качества. "Дом-2" на него действовал отрезвляюще. Он пришел в себя, понял, что трезвая жизнь – это круто. Но он срывался, ему показывали на ворота, а потом возвращали, потому что он был талантливым участником – хорошо играл на камеру», – заявил шоумен.

Солнцев заявил, что Клубничка из-за своего неадекватного поведения лишился многих друзей. Однако он добавил, что Глеб не единственная жертва этой печальной действительности. Многие экс-участники телестройки начинают страдать разными зависимостями, поскольку после того, как они покидают проект, они ломаются.

«Для молодых, юных участников, которые ничего, кроме проекта, в жизни – большого такого, масштабного – не видели, для них он был стабилизирующей основой. И как только они теряли этот стабилизатор, они скатывались с катушек», – рассказал Солнцев Пятому каналу.

Впервые Солнцев пришел на проект в сентябре 2005 года. Тогда он попытался сплотить новых участников проекта и вытеснить из «Дома-2» первый состав. Затея не удалась, он покинул телестройку, но в 2007 году снова вернулся, спустя 2 года он все же окончательно покинул проект. Рустам считался одним из главных интриганов проекта.