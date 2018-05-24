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Лобода родила!


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Светлана Лобода вновь стала мамой. Теперь у звезды две дочери. Кто отец второй малышки – до сих пор неизвестно.

Знаменательное в жизни певицы событие произошло в Лос-Анджелесе. В стенах знаменитой среди звезд клинки Светлана родила девочку. Вес малышки составил 3 килограмма, рост – 48 см.

Роды прошли легко. Мама и дочь, по словам родственников звезды, чувствуют себя хорошо. Поклонники сразу после объявления новости стали засыпать певицу поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

В ближайшее время Светлана будет находиться в Лос-Анджелесе, но декретный отпуск Лободы не будет долгим. Уже в октябре ей предстоит выступать с новым шоу. Подготовка к нему идет полным ходом.

О своей второй беременности артистка не объявляла до тех пор, пока скрывать очевидное стало невозможно. На вопросы об отце малышки Светлана не отвечала. Поскольку звезда не находится ни с кем в официальных отношениях, журналистам оставалось строить догадки.

По предположениям, отцом ребенка мог быть Тиль Линдеманн, фронтмен группы «Rammstein». Артистка была замечена с ним во время фестиваля «Жара» в Баку. Позже в футболке этой же группы она появилась на фестивале Coachella в Америке.

У певицы уже есть дочь Евангелина Девочке 6 лет, ее отец танцор. В свое время он работал вместе со Светланой в одной команде.



1 Не нравится 1 Нравится 24.05.2018 Теги: Лобода беременность родила

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Вы верите в то, что отцом второго ребенка певицы является Тиль Линдеманн? 0  

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