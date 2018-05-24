 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Крис Хемсворт показал дурашливый танец


0 0

Он прекрасно сыграл Тора, охотника в «Белоснежке» и прочих супергероев. Крис Хемсворт (Chris Hemsworth) может быть невероятно брутальным и даже свирепым на съемочной площадке, но в реальной жизни он довольно мягкий и милый. На днях актер выложил потрясающее видео, где видно, с каким дурашливым восторгом он танцует с наследниками.

 

Актер устроил танцы, развлекая своих детей: шестилетнюю Индию и близнецов Тристана и Сашу. Также в танце поучаствовал домашний питомец – белый пес. Актер станцевал под песню Wrecking Ball Майли Сайрус, которая является невестой его брата Лиама.

На видео сначала все вместе подпевают популярной балладе, а собака оказывается взволнована происходящим до такой степени, что начинает прыгать на Криса, притворяющегося, что не может сопротивляться яростной атаке. «То, что началось как потрясающее музыкальное видео, закончилось жестокой атакой отряда К9. Никогда не работайте с детьми или животными», - написал Крис.

Поклонники немедленно отреагировали на забавное видео. «Какое чудесное семейное времяпрепровождение! И как хорошо, что собака принимает участие!» - написал один из фанатов.

Напомним, Крис и Эльза Патаки (Elsa Pataky) сочетались браком в 2010 году после довольно бурного романа. В 2012 году Патаки подарила супругу первенца. Тогда актриса полагала, что Хемсворт станет образцовым папой, и не ошиблась. «Быть отцом — это, конечно, большая ответственность. Но это лучшее, что мне приходилось делать. Быть дома, рядом с семьей… Все это позволяет мне не очень сильно погружаться в работу. Ведь теперь у меня появились вещи поважнее».

 



0 Не нравится 0 Нравится 24.05.2018 Теги: Крис Хемсворт

Читайте также

 

А вам понравился досуг актера? 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору