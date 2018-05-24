Крис Хемсворт показал дурашливый танец

Он прекрасно сыграл Тора, охотника в «Белоснежке» и прочих супергероев. Крис Хемсворт (Chris Hemsworth) может быть невероятно брутальным и даже свирепым на съемочной площадке, но в реальной жизни он довольно мягкий и милый. На днях актер выложил потрясающее видео, где видно, с каким дурашливым восторгом он танцует с наследниками.

Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 23 Май 2018 в 7:05 PDT

Актер устроил танцы, развлекая своих детей: шестилетнюю Индию и близнецов Тристана и Сашу. Также в танце поучаствовал домашний питомец – белый пес. Актер станцевал под песню Wrecking Ball Майли Сайрус, которая является невестой его брата Лиама.

На видео сначала все вместе подпевают популярной балладе, а собака оказывается взволнована происходящим до такой степени, что начинает прыгать на Криса, притворяющегося, что не может сопротивляться яростной атаке. «То, что началось как потрясающее музыкальное видео, закончилось жестокой атакой отряда К9. Никогда не работайте с детьми или животными», - написал Крис.

Поклонники немедленно отреагировали на забавное видео. «Какое чудесное семейное времяпрепровождение! И как хорошо, что собака принимает участие!» - написал один из фанатов.

Напомним, Крис и Эльза Патаки (Elsa Pataky) сочетались браком в 2010 году после довольно бурного романа. В 2012 году Патаки подарила супругу первенца. Тогда актриса полагала, что Хемсворт станет образцовым папой, и не ошиблась. «Быть отцом — это, конечно, большая ответственность. Но это лучшее, что мне приходилось делать. Быть дома, рядом с семьей… Все это позволяет мне не очень сильно погружаться в работу. Ведь теперь у меня появились вещи поважнее».