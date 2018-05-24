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Анфиса Чехова высмеяла супермам


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Возможно ли совмещать карьерный рост с воспитанием детей и занятиями в спортзале? Теоретически вполне, но при условии помощи со стороны няней и родных. Обычно же приходится идти на жертвы - уделять меньше времени ребенку или уходу за внешностью. И тем не менее некоторые звезды Insta позиционируют себя супермамами, блестяще выполняющими все функции. Но Анфису Чехову подобные леди достали.

Сейчас Анфиса отдыхает вместе с сыном в Турции. Видимо, в какой-то момент звезда заскучала и решила «разоблачить» супермам. «Не верьте мамочкам-блогерам, которые выкладывают в течение дня тучу обработанных фото с детьми и содержательным текстом, и при этом уверяют, что всё своё время уделяют детям и им никто не помогает!!! А при этом еще в зале пресс идеальный качают, работу сложную работают и каждый день в идеальном макияже, с прической и одеты с иголочки! Не верьте, что их дети абсолютно не обделены их вниманием! Враки! Когда ты целый день возишься с ребенком, да еще работаешь и не забываешь ухаживать за собой, времени на красивые посты и длинные тексты нет вообще!!! Дурят они нас и заставляют испытывать чувство собственной неполноценности».

Чехова уточнила, что сама писала пост в то время когда ее сын был занят в мини-клубе.

«Говорю честно, я #неидеальнаямать и это НОРМАЛЬНО ! Не позволяйте никому внушать вам чувство вины! Идеальных матерей не существует в природе! И, иногда, что бы реализовываться как Женщина и как личность нам нужно иметь помощниц, бабушек и детские сады. Мы не можем делать 100 дел одновременно на 5+, какая-то из сфер будет неминуемо страдать! Но, главное, что мы можем дать нашим детям: это психологически здоровую, не задёрганную, счастливую, адекватную маму, полную безусловной любви к своему ребенку!».

Ранее мы писали:

Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной. 

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием. 

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.



1 Не нравится 4 Нравится 24.05.2018 Теги: Анфиса Чехова

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А вас супермамы не раздражают? 1  

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  • Н / 24.05.18 21:58
    -
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    Нас раздражают ошибки в текстах. "Со стороны няней". Хоть на Грамоте слова проверяйте, что ли. Как будто восьмиклассники неграмотные все эти так называемые новости из инстаграма пишут. В каждой заметке по три ошибки.
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