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Меган Маркл готовилась стать президентом?


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Меган Маркл многие сравнивают с принцессой Дианой. Еще до знакомства с принцем Гарри девушка достаточно активно занималась благотворительной работой, а также выступала за права женщин. Теперь же появились сообщения о том, что новоиспеченная герцогиня Сассекская неоднократно выражала желание баллотироваться на пост президента США в будущем.

Еще в 2015 году в интервью Пирсу Моргану актриса поведала, что в детстве мечтала стать либо президентом, либо телеведущей. Теперь же в окружении девушки напомнили о ее амбициях. «Меган довольно ясно дала понять, что хочет однажды стать президентом», — рассказал источник.

Правда, представитель супруги принца Гарри поспешил сообщить, что подобные сообщения не более чем вымысел.

Но стоит отметить, что сама Меган ранее говорила о том, что вопрос защиты прав женщин заинтересовал ее в 11 лет и тогда она даже написала письмо Хиллари Клинтон, бывшей в то время первой леди США. Причем ответ от леди Клинтон девочка получила.

С 2014 года Маркл выступала в качестве активистки женского агентства Организации Объединенных Наций (ООН). После объявления о помолвке с принцем, представители Агентства выразили надежду, на то что в новой роли Меган «она продолжит использовать свой пример и голос для поддержки прогресса в области гендерного равенства».

Напомним, ранее модные обозреватели предположили, что свадебное платье Меган от Givenchy - намек на поддержку движения за права женщин.



1 Не нравится 0 Нравится 23.05.2018 Теги: Меган Маркл

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