Меган Маркл готовилась стать президентом?

Меган Маркл многие сравнивают с принцессой Дианой. Еще до знакомства с принцем Гарри девушка достаточно активно занималась благотворительной работой, а также выступала за права женщин. Теперь же появились сообщения о том, что новоиспеченная герцогиня Сассекская неоднократно выражала желание баллотироваться на пост президента США в будущем.

Еще в 2015 году в интервью Пирсу Моргану актриса поведала, что в детстве мечтала стать либо президентом, либо телеведущей. Теперь же в окружении девушки напомнили о ее амбициях. «Меган довольно ясно дала понять, что хочет однажды стать президентом», — рассказал источник.

Правда, представитель супруги принца Гарри поспешил сообщить, что подобные сообщения не более чем вымысел.

The Duke and Duchess would like to thank everyone who took part in the celebrations of their Wedding.



They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and those who watched on television across the UK, Commonwealth, and around the world. pic.twitter.com/RSa9ukqxLF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018(e)ko maiatzaren 21(a)

Но стоит отметить, что сама Меган ранее говорила о том, что вопрос защиты прав женщин заинтересовал ее в 11 лет и тогда она даже написала письмо Хиллари Клинтон, бывшей в то время первой леди США. Причем ответ от леди Клинтон девочка получила.

С 2014 года Маркл выступала в качестве активистки женского агентства Организации Объединенных Наций (ООН). После объявления о помолвке с принцем, представители Агентства выразили надежду, на то что в новой роли Меган «она продолжит использовать свой пример и голос для поддержки прогресса в области гендерного равенства».

Напомним, ранее модные обозреватели предположили, что свадебное платье Меган от Givenchy - намек на поддержку движения за права женщин.