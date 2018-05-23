Малышева напомнила о своей сексуальности
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Елена Малышева в очередной раз удивила публику. 57-летняя ведущая решила напомнить о сексуальности. О своей сексуальности и представила в качестве своеобразного доказательства свой портрет, над которым работала дочь Екатерина Рождественская, дочь известного поэта.
Малышева представила свой портрет в новом выпуске программы «Жить здорово!». На картине ведущая запечатлена без очков и с обнаженными плечами. «Вот это мой любимый портрет, – сообщила Елена Васильевна. – Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках?».
Кстати, Малышева уже не раз говорила о своей сексуальной привлекательности и о том, что очки - одна из важнейших составляющих ее образа. В списке самых забавных выражений ведущей есть следующее: «На самом деле, 5 лет тому назад я собиралась снять очки раз и навсегда. В программе «Здоровье» зрители проходили целое голосование на предмет того, какая я без очков. Без них я такая сексуальная и безмятежная красавица, которая никакого отношения не имеет к моему повседневному образу строгой и серьезной женщины-врача».
По словам Елены Васильевны, она несколько раз снималась без очков и предложила проголосовать зрителям, какой образ им больше импонирует. «Подавляющее большинство посоветовало мне не снимать, им нужен был серьезный и строгий врач. Тогда я двинулась к руководству канала без очков, со своей безмятежной девичьей красой, и спросила, можно ли мне снять очки. Он мне ответил: «Нет, Лена. Программе «Здоровье» нужен врач. А не сексуальная красавица, это для других передач, не для этой». Я осталась в очках для образа. Я ношу очки с 9 месяцев. Я осталась в очках, я могу ходить без очков, у меня есть линзы, но и сама не представляю, как окажусь без очков в передаче!».
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А вы считаете Малышеву сексуальной? 5
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Marana Vilnius / 24.05.18 14:30Ой, насмешила! У неё сексуальности и в молодые-то годы было ниже нуля, судя по фото, а теперь и подавно. Остаётся прикрываться "проклятыми" очками, скывающими от нас весь её мятежный сексапил :D
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Персикова / 23.05.18 13:09Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках?». Да она юмористка )))) Её срочно в Аншлаг или к Петросяну )))
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Koshka / 23.05.18 12:19Брокколи у меня в тарелке гораздо сексуальней Малышевой.
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Nardel / 23.05.18 12:17Забавные у нее фантазии ))) насмешили
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лаки / 23.05.18 10:42сексуальная Малышева)))))))))))))) вы сделали мой день)))))))))