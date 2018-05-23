Малышева напомнила о своей сексуальности

Елена Малышева в очередной раз удивила публику. 57-летняя ведущая решила напомнить о сексуальности. О своей сексуальности и представила в качестве своеобразного доказательства свой портрет, над которым работала дочь Екатерина Рождественская, дочь известного поэта.

Малышева представила свой портрет в новом выпуске программы «Жить здорово!». На картине ведущая запечатлена без очков и с обнаженными плечами. «Вот это мой любимый портрет, – сообщила Елена Васильевна. – Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках?».

Кстати, Малышева уже не раз говорила о своей сексуальной привлекательности и о том, что очки - одна из важнейших составляющих ее образа. В списке самых забавных выражений ведущей есть следующее: «На самом деле, 5 лет тому назад я собиралась снять очки раз и навсегда. В программе «Здоровье» зрители проходили целое голосование на предмет того, какая я без очков. Без них я такая сексуальная и безмятежная красавица, которая никакого отношения не имеет к моему повседневному образу строгой и серьезной женщины-врача».

По словам Елены Васильевны, она несколько раз снималась без очков и предложила проголосовать зрителям, какой образ им больше импонирует. «Подавляющее большинство посоветовало мне не снимать, им нужен был серьезный и строгий врач. Тогда я двинулась к руководству канала без очков, со своей безмятежной девичьей красой, и спросила, можно ли мне снять очки. Он мне ответил: «Нет, Лена. Программе «Здоровье» нужен врач. А не сексуальная красавица, это для других передач, не для этой». Я осталась в очках для образа. Я ношу очки с 9 месяцев. Я осталась в очках, я могу ходить без очков, у меня есть линзы, но и сама не представляю, как окажусь без очков в передаче!».

Ранее мы писали:

Елена Малышева спасла сына от смерти. Вовремя поставленный диагноз помог телеведущей выходить больного ребенка.

Хакеры скомпрометировали жену Мамаева. В Сети появились откровенные снимки девушки.

Пикантные фото Скарлетт Йоханссон попали на всеобщее обозрение. Хакеры добрались до личного архива звезды.