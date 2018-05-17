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У Волочковой заподозрили нимфоманию


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Анастасия Волочкова сейчас в гордом одиночестве. Недавно балерина заявила о расставании с IT-специалистом Михаилом Логиновым, в отношениях с которым находилась около полугода. Тем временем сексопатологи обеспокоены состоянием знаменитости.

В прошлом году Волочкова обвинила своего бывшего водителя Александра Скиртача в краже крупной суммы. В ответ мужчина обвинил балерину в сексуальных домогательствах. По словам Александра, артистка находилась в сексуальных связях практически со всеми мужчинами, которые на нее работали и сравнил звезду с «самкой богомола, готовой попользоваться и уничтожить» партнера.

В свое время авторы «Клео» пытались разобраться: зачем Волочкова навязчиво демонстрирует тело, выставляя в Insta откровенные снимки? Версий было три: эксгибиционизм, кризис среднего возраста и увлечением искусством провокации. Но сейчас за состояние балерины уже начинают переживать специалисты-сексологи.

По мнению одного из врачей-сексологов, неудержимая тяга к сексу встречается у дам предклимактерического возраста. «Мне кажется, Настя – типичная нимфоманка. Тем более, возраст у нее подходящий. Ей не важны внешний вид мужчины, его возраст, финансовое положение. Она и сама готова заплатить мужчине, лишь бы он был состоятельным в сексуальном плане», – цитирует эксперта издание Dni.ru.

Ранее мы писали:

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения. 


0 Не нравится 0 Нравится 17.05.2018 Теги: анастасия волочкова

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А по-вашему, у Анастасии есть отклонения? 1  

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