Нагиев дошутился

16 мая состоялась церемония вручения Национальной телевизионной премии «Дай пять». В номинации любимой ведущей победила Ольга Бузова. Самой артистки в этот вечер на сцене не было, а вот Дмитрий Нагиев на нее поднялся.

Вместе с похудевшей Анфисой Чеховой актер вручал приз в номинации «Любимый спортсмен». До объявления победителя он успел узнать, чем именно занимается Анфиса в передаче «Взвешенные и счастливые» и поинтересовался, не запрет ли на песни Бузовой в рамках передачи помогает ее героям становиться по-настоящему счастливыми?

Шутка телеведущего зрителям в зале понравилась, сопровождали ее громкие аплодисменты. Реакции самой Бузовой еще не последовало, но многие зрители не сомневаются, что так и будет.

Ранее отличавшаяся отсутствием каких-либо комментариев относительно своего таланта и умственных способностей певица, ведущая и бизнес-леди в одном лице, все чаще отвечает своим обидчикам резко. Площадкой для выплескивания эмоций и негодования Ольга выбирает Инстраграм с многомиллионной аудиторией.

Особой пикантности ситуации придает ранее слитая хакерами переписка интимного характера между Нагиевым и Бузовой.

Кстати, статусом любимой певицы на церемонии зрители наделили Елену Темникову, оставив Ольгу без желанной награды.

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