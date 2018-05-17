Модель Крисси Тейген родила мальчика

Крисси Тейген (Chrissy Teigen) и Джона Ледженда (John Legend) можно поздравить с пополнением. У пары родился второй ребенок, и на этот раз у них мальчик.

Издание PEOPLE подтвердило, что 32-летняя модель в среду родила сына. Следуя своим привычкам, звезда сообщила в Twitter, что у двухлетней Луны появился братик. «Кое-кто уже здеееееесь!» - написала она.

Никакой другой информации о новом члене семьи пара пока не сообщает. Рождение ребенка произошло раньше срока, пара ожидала появления малыша в июне. В среду же Тейген написала: «Счастливая беременная Крисси ушла. Встречайте новую Крисси. Не могу дождаться, чтобы обнять моего мальчика!»

Поклонники отметили, что им со стороны кажется, будто Крисси была беременна три года. Сама Крисси ответила, что не может не согласиться. «С экстракорпоральным оплодотворением так и кажется. Я знала, что беременна, с 11 дня», - написала она.

Американская модель и телеведущая объявила о своей беременности в Insta в ноябре, разместив очаровательное видео со своей дочерью. «Луна, что здесь?» - спрашивала Тейген за кадром, а Луна показывала на мамин живот и отвечала: «Малыш».

Стоит отметить, что зачатие первого ребенка паре тоже никак не давалась, и в феврале 2016 года они прибегли к экстракорпоральному оплодотворению.