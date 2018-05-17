Фадееву надоел скандал Джигарханяна

Вот уже более полугода СМИ следят за скандальной историей Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Виталина продолжает борьбу за недвижимость и утверждает что Джигарханяном манипулируют его друзья. Дама регулярно появляется на различных телепередачах и на днях в ходе шоу «Пусть говорят» повздорила с актрисой Тамарой Семиной. И тут не выдержал продюсер Максим Фадеев.

В своем Insta продюсер выразил возмущение тактикой СМИ. «Сколько ещё это «шоу» будет продолжаться? У меня такое впечатление, что эта история закончится трагически! Благодаря «журналистам», люди, народные артисты, актеры, режиссеры вдруг предстают перед нами обычными хабалками, сплетниками, стукачами и хамами. Они неистово врут и предают друг друга на потеху остаткам зрителей. Противно наблюдать, как из культовых людей они превращаются в самых обычных, заурядных, мелких пакостников! И за этим так больно наблюдать, что я не выдержал и написал об этом. Неужели все эти уважаемые люди не имеют достоинства?».

Фадеев напомнил, что всем следует соблюдать элементарные правила этикета. «Надо уметь слушать не перебивая друг друга, не орать как животное в брачный период друг на друга, не обзываться как на вокзале...А потом мы все удивляемся, почему мальчик место не уступил беременной женщине.. Да потому, что он смотрит вот это и думает: ЭТО НОРМАЛЬНО!».

Накануне в СМИ появилась информация о госпитализации Джигарханяна. Как уточнил друг артиста Джигарханяна, Армен Борисович проходит курс профилактического лечения и добавил, что артист очень устал «от всех этих ток-шоу, по которым бегает его бывшая жена». По словам Согомоняна, на шоу «Пусть говорят» подано заявление в суд.

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