У Виктории Бони роман с нефтяным магнатом из Франции

С Алексом Смерфитом Виктория рассталась в начале прошлого года и с тех пор особо не распространялась о личном. Но похоже, в жизни девушки назревают перемены. Накануне модель официально заявила, что у нее серьезные отношения с нефтяным магнатом из Франции Пьером Андюраном.

Боня появилась вместе с Пьером на красной дорожке Каннского кинофестиваля. При этом выглядела модель явно счастливой. Сегодня Боня подтвердила, что встречается с миллиардером и их отношения более чем серьезные. Виктория даже познакомила мужчину с дочкой, да и сама познакомилась с дочерью Пьера от первого брака. Андюран ранее был женат на русской модели Евгении Слюсаренко.

«У нас все серьезно. Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь — такого же возраста, как моя Анджелина. Он действительно был женат на российской модели: они официально развелись 2 года назад, расстались — 4 года назад», — цитирует Боню издание Hello.ru.

После расставания Бони с Алексом Смерфитом, отцом ее дочки Анджелины, пошли слухи о том, что модель встречается с бельгийским футболистом Маруаном Феллайни. Викторию даже как-то заметили в ресторане с полузащитником команды «Манчестер Юнайтед». Однако Боня на слухи никак не реагировала. Какое-то время назад Боня дала небольшое интервью видеоблогеру Дэнчику. Интервьюера весьма интересовала тема новых отношений звезды, но Боня уточнила лишь, что ее бойфренд «конечно, молодой и красивый».