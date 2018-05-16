 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

У Виктории Бони роман с нефтяным магнатом из Франции


0 0

С Алексом Смерфитом Виктория рассталась в начале прошлого года и с тех пор особо не распространялась о личном. Но похоже, в жизни девушки назревают перемены. Накануне модель официально заявила, что у нее серьезные отношения с нефтяным магнатом из Франции Пьером Андюраном.

Боня появилась вместе с Пьером на красной дорожке Каннского кинофестиваля. При этом выглядела модель явно счастливой. Сегодня Боня подтвердила, что встречается с миллиардером и их отношения более чем серьезные. Виктория даже познакомила мужчину с дочкой, да и сама познакомилась с дочерью Пьера от первого брака. Андюран ранее был женат на русской модели Евгении Слюсаренко.

«У нас все серьезно. Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь — такого же возраста, как моя Анджелина. Он действительно был женат на российской модели: они официально развелись 2 года назад, расстались — 4 года назад», — цитирует Боню издание Hello.ru.

После расставания Бони с Алексом Смерфитом, отцом ее дочки Анджелины, пошли слухи о том, что модель встречается с бельгийским футболистом Маруаном Феллайни. Викторию даже как-то заметили в ресторане с полузащитником команды «Манчестер Юнайтед». Однако Боня на слухи никак не реагировала. Какое-то время назад Боня дала небольшое интервью видеоблогеру Дэнчику. Интервьюера весьма интересовала тема новых отношений звезды, но Боня уточнила лишь, что ее бойфренд «конечно, молодой и красивый».

 



0 Не нравится 0 Нравится 16.05.2018 Теги: виктория боня

Читайте также

 

А вам нравится возлюбленный модели? 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору