Когда вернутся на сцену Spice Girls?

Поклонники Spice Girls могут ликовать. Ранее сообщалось, что группа собирается восстать из пепла, но теперь стало известно, когда точно это произойдет.

Мел Би (Mel B) сообщила изданию Hello, что группа готовится к возвращению на сцену, которое должно произойти уже в этом сентябре. «Все уже решено, и все мы впятером в нетерпении снова оказаться на сцене», - сказала Мел Би во время вечеринки, посвященной 30-летию издания.

На прошлой неделе вновь появились слухи о том, что Spice Girls выступят на бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл. Мел Би выложила подстегнувшую слухи фотографию из старых времен группы.

Три месяца назад, почти через 24 года после того, как была создана группа, все пять ее участниц - Мел Би, Джери Хорнер, Эмма Бантон, Виктория Бекхэм и Мел Си - встретились в доме Джери, чтобы обсудить воссоединение. Пока неизвестно, воссоединяется группа только для одного выступления в сентябре или для полноценного тура.

Мел Би рассказывала в марте, что у них будет тот же менеджер, который был в девяностые - Саймон Фуллер. Они ведут переговоры о различных возможностях относительно будущего сотрудничества. Певица также посетовала, что, ввиду занятости всех пяти девушек, им очень сложно встретиться всем вместе, так как у всех имеются семьи и карьера.