Бузова обнажилась на Сейшелах
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Ольга Бузова продолжает будоражить публику. Накануне девушка опубликовала довольно откровенный снимок, сделанный на Сейшелах. Но разумеется, реакция была неоднозначной.
На снимке Ольга в томной позе прикрыта листьями пальмы. Снимок набрал более 300 тысяч лайков менее чем за сутки, однако было довольно много критических комментариев: «Смешной кадр... Какой-то несуразный», «Последовательница Волочковой. Та тоже любит поваляться голышом на травке», «Как будто пьяная споткнулась, с пальмой упала и уснула».
Тем временем Ольга в очередной раз пробует себя в новом амплуа. Девушка станет ресторатором - уже совсем скоро в Москве откроется ресторан правильного питания Бузовой под названием Buzfood. По словам Ольги, она продумывала концепцию ресторана на протяжении двух лет. В итоге девушка решила сделать акцент в интерьере на собственный образ: стены украшают портреты Ольги, а на медиаплазмах можно будет смотреть ее клипы и выступления, сообщает Super.
Впрочем, публика на новый проект отреагировал неоднозначно: «Ресторан имени любви к себе? Попахивает психиатричкой», «Это уже слишком... попахивает как-то сектой...», «Не слишком ли много будет Ольги? Не думаю что люди смогут нормально посидеть в ресторане, когда везде Оля, все выглядит как секта, а не как ресторан».
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Как вам обнаженка Бузовой? 5
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ГАЛИНА ТОЛЬЯТТИ / 16.05.18 19:24Бузова оставь уж в покое Тарасову Настю как она одевается и как они живут это не твое дело главное они любят друг друга и не тебе их судить ты бы рада была бы замуж и ребенка да только тебе это не дано вот ты и рвешь волосы на заднице от злости .Господь все видит поэтому и не дает тебе благополучие в жизни ведь ты само ЗЛО ИСЧАДИЕ АДА ОТРАВЛЯЕШЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ ЯДОМ ДЫШИШЬ =НЕЛЬЗЯ ТАК ЗА ВСЕ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ НЕ ВСЕ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ =ТЫ ВОТ И С ДЕНЬГАМИ ОДИНОКАЯ И НИ КОМУ НЕ НУЖНАЯ
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ИНГА ТОЛЬЯТТИ / 16.05.18 19:16ПОРА БЫ УЖЕ И ПОУМНЕТЬ 32 НЕ МАЛЫЙ ВОЗРАСТ =СКОЛЬКО МОЖНО СВОИ МОСЛЫ ПОКАЗЫВАТЬ ПОЗОРИЩЕ КАКОЕ ТО .БУЗОВА ТАК ТЕБЯ И ЗАМУЖ НИКТО НЕ ВОЗЬМЕТ НАДО ПОСКРОМНЕЕ БЫТЬ
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иван самара / 16.05.18 19:11фотошоп хорошо сработал сделал из гадкого утенка лебедя видел в живую одни кости торчали страшно посмотреть в ее сторону= ВСЕ РАВНО НИКОМУ НЕ НУЖНА
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Кто / 16.05.18 10:44Да не девушка она уже. Взрослая, потасканная баба, не нашедшая смысла жизни и лезущая во все щели от тоски. Так до конца жизни будет обнажёнкой цеплять, а потом где-нибудь писать о себе, что она опять не нашла любовь. Ну её, надоела.
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Мираж / 16.05.18 10:07Блин почему то жалко ее стало...