 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузова обнажилась на Сейшелах


0 0

Ольга Бузова продолжает будоражить публику. Накануне девушка опубликовала довольно откровенный снимок, сделанный на Сейшелах. Но разумеется, реакция была неоднозначной.

На снимке Ольга в томной позе прикрыта листьями пальмы. Снимок набрал более 300 тысяч лайков менее чем за сутки, однако было довольно много критических комментариев: «Смешной кадр... Какой-то несуразный», «Последовательница Волочковой. Та тоже любит поваляться голышом на травке», «Как будто пьяная споткнулась, с пальмой упала и уснула».

Тем временем Ольга в очередной раз пробует себя в новом амплуа. Девушка станет ресторатором - уже совсем скоро в Москве откроется ресторан правильного питания Бузовой под названием Buzfood. По словам Ольги, она продумывала концепцию ресторана на протяжении двух лет. В итоге девушка решила сделать акцент в интерьере на собственный образ: стены украшают портреты Ольги, а на медиаплазмах можно будет смотреть ее клипы и выступления, сообщает Super.

Впрочем, публика на новый проект отреагировал неоднозначно: «Ресторан имени любви к себе? Попахивает психиатричкой», «Это уже слишком... попахивает как-то сектой...», «Не слишком ли много будет Ольги? Не думаю что люди смогут нормально посидеть в ресторане, когда везде Оля, все выглядит как секта, а не как ресторан».

Ранее мы писали:

Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.

Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.



0 Не нравится 0 Нравится 16.05.2018 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 

Как вам обнаженка Бузовой? 5  

Оставить комментарий
  • ГАЛИНА ТОЛЬЯТТИ / 16.05.18 19:24
    -
    -1
    +
    Бузова оставь уж в покое Тарасову Настю как она одевается и как они живут это не твое дело главное они любят друг друга и не тебе их судить ты бы рада была бы замуж и ребенка да только тебе это не дано вот ты и рвешь волосы на заднице от злости .Господь все видит поэтому и не дает тебе благополучие в жизни ведь ты само ЗЛО ИСЧАДИЕ АДА ОТРАВЛЯЕШЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ ЯДОМ ДЫШИШЬ =НЕЛЬЗЯ ТАК ЗА ВСЕ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ НЕ ВСЕ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ =ТЫ ВОТ И С ДЕНЬГАМИ ОДИНОКАЯ И НИ КОМУ НЕ НУЖНАЯ
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ИНГА ТОЛЬЯТТИ / 16.05.18 19:16
    -
    0
    +
    ПОРА БЫ УЖЕ И ПОУМНЕТЬ 32 НЕ МАЛЫЙ ВОЗРАСТ =СКОЛЬКО МОЖНО СВОИ МОСЛЫ ПОКАЗЫВАТЬ ПОЗОРИЩЕ КАКОЕ ТО .БУЗОВА ТАК ТЕБЯ И ЗАМУЖ НИКТО НЕ ВОЗЬМЕТ НАДО ПОСКРОМНЕЕ БЫТЬ
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • иван самара / 16.05.18 19:11
    -
    0
    +
    фотошоп хорошо сработал сделал из гадкого утенка лебедя видел в живую одни кости торчали страшно посмотреть в ее сторону= ВСЕ РАВНО НИКОМУ НЕ НУЖНА
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Кто / 16.05.18 10:44
    -
    4
    +
    Да не девушка она уже. Взрослая, потасканная баба, не нашедшая смысла жизни и лезущая во все щели от тоски. Так до конца жизни будет обнажёнкой цеплять, а потом где-нибудь писать о себе, что она опять не нашла любовь. Ну её, надоела.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мираж / 16.05.18 10:07
    -
    1
    +
    Блин почему то жалко ее стало...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору