 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Принц Карл Филипп создал открытый аккаунт в Insta


0 0

На днях шведскому принцу Карлу Филиппу (Carl Philip) исполнилось 39 лет. В честь этого события он и его жена, принцесса София, решили создать открытый аккаунт в Insta, где они намерены размещать фотографии, рассказывая поклонникам о своей повседневной жизни.

Пара создала приватный аккаунт в Insta в июне 2017. Принц и принцесса размещали фотографии их жизни, снимки с вручения Нобелевской премии, семейных путешествий и работы принцессы Софии в ее благотворительном проекте Project Playground. Теперь же, наконец, чета объявила в Facebook, что создает открытый аккаунт, чтобы все желающие могли побольше узнать об их жизни и делах.

Меньше чем за день у них появилось более 65 тысяч подписчиков со всего мира. Первым делом пара разместила селфи, которое подписала следующим образом: «Добро пожаловать в наш официальный аккаунт в Instagram. Как видите, мы какое-то время уже выкладывали фотографии, чтобы дать вам представление о нашей работе, о том, как мы живем и что нас волнует. Надеемся, вам будет интересно». Также они выложили несколько фотографий своей семьи.

Принц Карл Филипп и принцесса София не единственные члены шведской королевской семьи, у которых есть аккаунт в Instagram. В марте этого года в этой соцсети появилась принцесса Мадлен. Королевский двор заявляет, что вскоре могут появиться аккаунты и других членов королевской семьи.

 



0 Не нравится 0 Нравится 14.05.2018 Теги: Карл Филипп

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору