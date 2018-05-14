Принц Карл Филипп создал открытый аккаунт в Insta

На днях шведскому принцу Карлу Филиппу (Carl Philip) исполнилось 39 лет. В честь этого события он и его жена, принцесса София, решили создать открытый аккаунт в Insta, где они намерены размещать фотографии, рассказывая поклонникам о своей повседневной жизни.

Пара создала приватный аккаунт в Insta в июне 2017. Принц и принцесса размещали фотографии их жизни, снимки с вручения Нобелевской премии, семейных путешествий и работы принцессы Софии в ее благотворительном проекте Project Playground. Теперь же, наконец, чета объявила в Facebook, что создает открытый аккаунт, чтобы все желающие могли побольше узнать об их жизни и делах.

Меньше чем за день у них появилось более 65 тысяч подписчиков со всего мира. Первым делом пара разместила селфи, которое подписала следующим образом: «Добро пожаловать в наш официальный аккаунт в Instagram. Как видите, мы какое-то время уже выкладывали фотографии, чтобы дать вам представление о нашей работе, о том, как мы живем и что нас волнует. Надеемся, вам будет интересно». Также они выложили несколько фотографий своей семьи.

Принц Карл Филипп и принцесса София не единственные члены шведской королевской семьи, у которых есть аккаунт в Instagram. В марте этого года в этой соцсети появилась принцесса Мадлен. Королевский двор заявляет, что вскоре могут появиться аккаунты и других членов королевской семьи.