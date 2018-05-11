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Супруга Харви Вайнштейна рассказала о потерянной любви


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Джорджина Чапман (Georgina Chapman) рассказала о том, что чувствует по отношению к своему мужу Харви Вайнштейну (Harvey Weinstein) после того, как более 60 женщин обвинили кинопродюсера в неподобающем сексуальном поведении.

В июньском номере Vogue 42-летняя модельер рассказала, как влюбилась в продюсера, от которого у нее двое детей. «Он прекрасный отец для моих детей. У него потрясающая харизма, - призналась она. - Он очень яркий и образованный человек. Он всегда готов помочь. Он оплатил докторов подруге моей матери. В этом я могу назвать его прекрасным человеком. И это делает все происходящее еще сложнее, не позволяет видеть все черно-белым. Жизнь - она не такая».

Джорджина призналась, что жизнь с Вайнштейном придала ей уверенности и что у них было то, что казалось ей счастливым браком, пока она не узнала о том, что происходило на протяжении многих лет.

Пара поженилась в 2007, у них двое детей 7 и 4 лет. «Он был другом, надежным партнером и всегда поддерживал меня», - призналась Джорджина. В октябре Чапман сказала, что расстается с Вайнштейном после 11 лет брака. «Мое сердце болит от мысли о всех женщинах, которые пострадали от него», - сказала она изданию PEOPLE.

 



0 Не нравится 0 Нравится 11.05.2018 Теги: Харви Вайнштейн Джорджина Чапман

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