Заснув в подъезде жена олигарха потеряла дорогое кольцо
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Модель Лиза Адаменко вновь оказалась звездой криминальной хроники. Супруга бывшего топ-менеджера компании «Лукойл» Валентина Иванова обратилась в полицию с заявлением о пропаже бриллиантового кольца, сумочки Chanel и денег на общую сумму десять тысяч рублей. Причем пропажа случилась при несколько странных обстоятельствах.
С заявлением в полицию 19-летняя Адаменко обратилась 5 мая. По словам девушки, поздно вечером после встречи с друзьями она вернулась в свою квартиру на Рочдельской улице. Однако в квартиру попасть не смогла, поскольку потеряла ключи. Девушка решила переночевать у двери и заснула на ступеньках. Проснувшись же она обнаружила пропажу кольца, сумочки и кошелька с наличными.
Как предполагается, супруг Лизы Валентин Иванов сейчас находится за границей.
Напомним, свадьба Адаменко и Иванова стала одним из скандальных бракосочетаний 2016 года. Некоторые обозреватели обратили внимание на большую разницу в возрасте супругов (сейчас Иванову 56 лет) и слишком юный возраст невесты.
В начале прошлого года Лиза обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что мужчина уничтожил ее паспорт. Девушка подала заявление в полицию, обратилась в российское посольство, Иванов же в ответ на обвинения пояснил, что его юная жена порой дает волю бурным фантазиям. В апреле пара рассталась, и из Нью-Йорка Лиза вернулась в родной Красноярск. Однако в конце года появились сообщения о воссоединении пары.
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Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет.
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А вы стараетесь беречь свои ювелирные украшения? 1
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КатяНе думаю, что прямо все украли. Скорее всего сняли свои же "друзья". Или просто сама же продала кольцо, жить же за что-то нужно. А ради пиара придумала историю с кражей. Ну и она же не на помойке живет - там камеры кругом, как-то же"тело" доехало до дома, уснуло на ступеньках..Соседи опять же наверняка 1000 раз видели эти гулянки, могли "навести" кого-то.. Почему она именно дома на ступеньках уснула. Жалко, что родителям все равно, надо было найти способ до нее достучаться. Девушка потеряна, это очевидно. Будет хорошо, что ничем кроме зависимости от наркотиков она не болееет.
08.05.18 12:11