Заснув в подъезде жена олигарха потеряла дорогое кольцо

Модель Лиза Адаменко вновь оказалась звездой криминальной хроники. Супруга бывшего топ-менеджера компании «Лукойл» Валентина Иванова обратилась в полицию с заявлением о пропаже бриллиантового кольца, сумочки Chanel и денег на общую сумму десять тысяч рублей. Причем пропажа случилась при несколько странных обстоятельствах.

С заявлением в полицию 19-летняя Адаменко обратилась 5 мая. По словам девушки, поздно вечером после встречи с друзьями она вернулась в свою квартиру на Рочдельской улице. Однако в квартиру попасть не смогла, поскольку потеряла ключи. Девушка решила переночевать у двери и заснула на ступеньках. Проснувшись же она обнаружила пропажу кольца, сумочки и кошелька с наличными.

Как предполагается, супруг Лизы Валентин Иванов сейчас находится за границей.

Публикация от LizaAdamenkoLA (@lizaadamenkola) 22 Апр 2018 в 9:51 PDT

Напомним, свадьба Адаменко и Иванова стала одним из скандальных бракосочетаний 2016 года. Некоторые обозреватели обратили внимание на большую разницу в возрасте супругов (сейчас Иванову 56 лет) и слишком юный возраст невесты.

В начале прошлого года Лиза обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что мужчина уничтожил ее паспорт. Девушка подала заявление в полицию, обратилась в российское посольство, Иванов же в ответ на обвинения пояснил, что его юная жена порой дает волю бурным фантазиям. В апреле пара рассталась, и из Нью-Йорка Лиза вернулась в родной Красноярск. Однако в конце года появились сообщения о воссоединении пары.

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Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет.

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