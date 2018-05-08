Мадонна появилась на Met Gala в образе непорочной готической королевы
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После того, как была объявлена тема Met Gala 2018 года - «Божественные тела: мода и католическое воображение», мир моды замер, ожидая, в каком виде появится на мероприятии Мадонна. И звезда оправдала ожидания.
Исполнительница песни Like a Virgin решила не выглядеть как девственница, а выбрала противоположный образ. В сотрудничестве со стилистом Эйобом Йоханнесом и Жан-Полем Готье она создала образ, который проще всего описать как «непорочная готическая королева».
«Религиозная тема многое дала образу, но мы постарались подать ее в необычном ключе, - сказал Йоханнес изданию PEOPLE. - Мадонна всегда вплетала религию и духовность в свою музыку и образы. Тема этого года как нельзя лучше подходит ей».
Ее черное бальное платье с длинной юбкой, черной вуалью, короной с крестом и черный цветок в руке стали ярким и запоминающимся образом. «У Мадонны и Жан-Поля Готье долгая история сотрудничества, поэтому это было как воссоединение семьи», - добавил Йоханнес.
Ранее Мадонну осуждал Ватикан за клип к песне 1989 года Like a Prayer, в котором имелись кадры горящих крестов и поцелуй между святым и певицей, одетой в черное облегающее платье. Сама Мадонна была воспитана как католичка, но позднее обратилась к Каббале.
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А вам нравится наряд Мадонны? 4
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СтрижДа, все-таки, что ни говори, а юность - золото природы: наряди в такие побрякушки гибкую и большеглазую девчушку лет 18, то наряд сразу заиграет. А Мадонна тут больше на Медузу Горгону смахивает, если честно :-( секси взгляд выглядит пугающе на немолодом лице. Жаль, что природа так не справедлива к женской красоте.
09.05.18 21:03
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50/50не узнать нашу Мэдди(
09.05.18 19:59
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РыбаНепорочной!! Муа-хаха
09.05.18 09:50
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МинаА где, собственно говоря, сам наряд? Зачем мне налили водички в уши, а фотографии не прикрепили? Я в последнее время в печальке на Клео.
09.05.18 00:33