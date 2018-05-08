Мадонна появилась на Met Gala в образе непорочной готической королевы

После того, как была объявлена тема Met Gala 2018 года - «Божественные тела: мода и католическое воображение», мир моды замер, ожидая, в каком виде появится на мероприятии Мадонна. И звезда оправдала ожидания.

Исполнительница песни Like a Virgin решила не выглядеть как девственница, а выбрала противоположный образ. В сотрудничестве со стилистом Эйобом Йоханнесом и Жан-Полем Готье она создала образ, который проще всего описать как «непорочная готическая королева».

«Религиозная тема многое дала образу, но мы постарались подать ее в необычном ключе, - сказал Йоханнес изданию PEOPLE. - Мадонна всегда вплетала религию и духовность в свою музыку и образы. Тема этого года как нельзя лучше подходит ей».

Ее черное бальное платье с длинной юбкой, черной вуалью, короной с крестом и черный цветок в руке стали ярким и запоминающимся образом. «У Мадонны и Жан-Поля Готье долгая история сотрудничества, поэтому это было как воссоединение семьи», - добавил Йоханнес.

Ранее Мадонну осуждал Ватикан за клип к песне 1989 года Like a Prayer, в котором имелись кадры горящих крестов и поцелуй между святым и певицей, одетой в черное облегающее платье. Сама Мадонна была воспитана как католичка, но позднее обратилась к Каббале.