Актер из «Игры престолов» стал самым сильным мужчиной в мире

Актер Хафтор Бьернссон (Hafþór Björnsson), звезда сериала «Игра престолов», участвовал в соревновании «Самый сильный мужчина 2018» (World’s Strongest Man 2018), которое проходило на Филиппинах. И ему досталась пальма первенства.

Хафтор разместил в соцсетях фотографию себя, стоящего на подиуме. И мужчине есть чем гордиться. Он стал первым, кто в течение одного года смог победить на соревнованиях World's Strongest Man, Europe's Strongest Man и Arnold Strongman Classic, пишет издание Fox news.

«Хочу поблагодарить всю мою семью, друзей и поклонников за поддержку», - написал актер.

Соревнование состояло из разных этапов. Актер лидировал в своей квалификационной группе, в подъеме тяжестей и гонке с грузом, таким образом, он одержал победу над всеми соперниками. В последнем соревновании, называемом «Камни Атласа», он перенес на платформу четыре из пяти камней, каждый из которых весит более 160 килограммов, потратив на это 41 секунду. Он перенес и пятый камень, но этого уже не требовалось для победы.

Исландец известен поклонникам сериала «Игра престолов» по роли Григора Клигана по прозвищу «Гора». Также актер снялся в таких фильмах, как «Зона 261» и «Кикбоксер возвращается».