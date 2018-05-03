Сводный брат Меган Маркл намерен расстроить ее свадьбу с принцем

Свадьба Меган Маркл (Meghan Markle) и принца Гарри состоится уже в этом месяце. Однако сводный брат Меган Томас Маркл-младший явно настроен против торжества. Вместе с его сестрой Самантой Грант они нещадно критикуют Меган, а на прошлой неделе Томас особенно отличился.

Накануне свадьбы Томас активно выступает на телевидении и дает интервью прессе, пытаясь показать миру истинное лицо будущей принцессы. Так, он заявил в эфире программы австралийского телевидения, что Меган «возможно, стесняется» своей большой семьи. Ведь Томас в прошлом году был арестован по обвинению в том, что он направлял оружие на женщину во время пьяного спора.

Также в открытом письме к принцу Гарри, опубликованном в In Touch, Томас описывает свою сестру Меган как «дерзкую, пустую, тщеславную женщину», которая выставит на посмешище всю королевскую семью.

Томас писал, что с приближением королевской свадьбы становится очевидно, что это сама большая ошибка в истории королевских браков. Его сестра, заявляет он, не та женщина, которая подходит принцу. Томас удивляется, почему принц не видит настоящую Меган, которая теперь стала видна всему миру.

«Попытка Меган играть роль принцессы заслуживает низшей отметки и недостойна даже третьесортной престарелой голливудской актрисы», - написал он. Мужчина также обвиняет Меган в том, что она не поддерживает финансово их отца, называет королевскую свадьбу «фальшивой сказочкой» и упрекает пару в том, что они приглашают на мероприятие незнакомцев, но не тех, с кем Меган была на протяжении многих лет.