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Собчак переживает за фигуру


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Предвыборная гонка была для Ксении Собчак весьма сложной. После выборов 18 марта звезда взяла довольно продолжительную паузу и только сейчас начинает возвращаться к привычному ритму жизни. Причем сейчас Ксения заметила некоторые изменения в фигуре.

На днях Собчак опубликовала в Insta шутливый диалог с супругом: ««Любимый, мне кажется за последние полгода я сильно поправилась на всех этих агитациях-конференциях!» «Дорогая, не переживай,это ты просто набрала «политический вес»! Еще пять кг и станешь тяжеловесом!»».

Некоторые подписчики оценили юмор: «Умный муж! Круто!», «Нет, Ксения, выглядишь прекрасно!!!». Но большинство сочло шутку неудачной.

Тем временем Собчак решила не ставить точку в политической карьере и вместе с экс-депутатом Дмитрием Гудковым возглавила Партию перемен. В одном из недавних интервью Ксения напомнила, что многие политические лидеры в свое время были заняты в шоу-бизнесе. «Мы все помним, что Дональд Трамп, Эммануэль Макрон – те люди, которые пришли в политику самыми невероятными путями. Да, я зарабатываю деньги – и делаю это открыто, плачу налоги. Я буду продолжать это делать и уверена, что найду возможность все совмещать».

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0 Не нравится 0 Нравится 03.05.2018 Теги: Ксения Собчак

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    Это у нас уже называется - Новости? Серьёзно? А в следующий раз напишите новость, что Собчак не удалось покакать с утра и теперь она решила питаться только кашами? Тогда уж лучше про Малышеву пишите, у неё хоть какая-то доля сопричастности и хороших пожеланий к народу, не то что у этой, всё только о себе любимой...
    		03.05.18 13:26
         
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