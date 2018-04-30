 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дмитрий Дибров спас семью от пожара


0 1

Дмитрий Дибров живет с семьей, супругой Полиной и тремя сыновьями, в загородном доме. Трехэтажный особняк в поселке «Успенские поляны» всех членов большой семьи телеведущего вполне устраивает, ведь у каждого по комнате, да и в целом дом роскошный. Однако накануне в доме произошел пожар, и если бы не Дмитрий, то не обошлось бы и без жертв.

 

Пожар случился в ночь на 30 апреля, и причиной стал заискрившийся сегвей, который был поставлен на зарядку Полиной. Семье повезло, что Дмитрий в это время бодрствовал, телеведущий смог вовремя заметить возгорание и устранить его огнетушителем. Однако дом все же пострадал, пишет издание StarHit.

«В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха.... Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой) - тихо, но вонь. Спустилась на второй - та же картина, запах усилился, дети спят. Первый - сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица... Запах невероятный... Передо мной вся дверь в копоти, понимаю, что пожар. Дима справился с управляющим сам. Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей, и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе последствия были бы ужасными», - написала супруга телеведущего.

Полина добавила, что супруг сильно перенервничал, поскольку переволновался за жизнь детей. «Пожар - это невероятно страшно. Уложила мужа спать под утро, все время говорит во сне и называет имена детей. Он очень перепугался за их жизнь, и мысли о том, если бы все спали, сводят с ума», - написала Полина.

 



1 Не нравится 0 Нравится 30.04.2018 Теги: Дмитрий Дибров

Читайте также

 

Дмитрий Дибров спас семью от пожара 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору