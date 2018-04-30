Дмитрий Дибров спас семью от пожара

Дмитрий Дибров живет с семьей, супругой Полиной и тремя сыновьями, в загородном доме. Трехэтажный особняк в поселке «Успенские поляны» всех членов большой семьи телеведущего вполне устраивает, ведь у каждого по комнате, да и в целом дом роскошный. Однако накануне в доме произошел пожар, и если бы не Дмитрий, то не обошлось бы и без жертв.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 30 Апр 2018 в 12:04 PDT

Пожар случился в ночь на 30 апреля, и причиной стал заискрившийся сегвей, который был поставлен на зарядку Полиной. Семье повезло, что Дмитрий в это время бодрствовал, телеведущий смог вовремя заметить возгорание и устранить его огнетушителем. Однако дом все же пострадал, пишет издание StarHit.

«В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха.... Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой) - тихо, но вонь. Спустилась на второй - та же картина, запах усилился, дети спят. Первый - сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица... Запах невероятный... Передо мной вся дверь в копоти, понимаю, что пожар. Дима справился с управляющим сам. Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей, и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе последствия были бы ужасными», - написала супруга телеведущего.

Полина добавила, что супруг сильно перенервничал, поскольку переволновался за жизнь детей. «Пожар - это невероятно страшно. Уложила мужа спать под утро, все время говорит во сне и называет имена детей. Он очень перепугался за их жизнь, и мысли о том, если бы все спали, сводят с ума», - написала Полина.