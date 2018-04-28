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Бузова со слезами обратилась к поклонникам


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Ольга Бузова активно гастролирует по стране, но не везде артистку принимают радушно. Концерт звезды запланированный на 29 апреля во Владикавказе отменен. Как заявила Бузова, это произошло под давлением местных властей.

По данным СМИ, депутат республиканского парламента Дзанболат Тедеев выступил с протестом против выступления Бузовой. «Считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле», - заявил Тедеев. При этом депутата поддержала часть местной молодежи - многие плакаты с изображением Ольги были сорваны и испорчены.

«Дело в том, что власти начали нас запугивать, присылать угрозы, и, скорее всего, если мы приедем, то это уже будет небезопасно для вас, для моих людей, для меня и моего коллектива. Никогда не думала, что с этим столкнусь. Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ», — заявила со слезами Бузова в видеообращении к поклонникам в Осетии.

 

Поклонников из Владикавказа, уже купивших билеты, артистка пригласила на свой концерт в Ессентуках и пообещала организовать бесплатные автобусы. Впрочем, есть информация, что выступление пришлось отменить из-за низкого спроса - из тысячи билетов было куплено менее трети.

Тем временем директор певицы Арам Арчер заметил, что до настоящего времени отмены выступлений Ольги не случались. «У нас отмены не бывает. Если только важные съемки, то делаем перенос на другие даты».

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0 Не нравится 0 Нравится 28.04.2018 Теги: Ольга Бузова

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  • Сима
    Сколько можно использовать плач? Психически лабильная жертва шоу бизнеса.
    		28.04.18 11:05
         
    2
         
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  • Тина
    Да дадно , врать то...Просто не купили билеты...Ну не везде же люди готовы платить деньги, тем более сейчас, за хлам...Я бы своей дочери денег на такой концерт не дала...Я думаю, что у моей дочери и запроса на такой концерт отсутствует...Но если бы вдруг попросила, я бы расписалась в своей материнской неудаче...
    		 28.04.18 11:02
         
    1
         
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