Сябитова порадует жениха пластикой

Роза Сябитова придерживается мнения, что никогда не поздно найти вторую половинку. И не просто найти, а отправиться к алтарю и жить долго и счастливо. Звезда шоу «Давай поженимся!» уже с увлечением рассказывает о женихе, планируемой свадьбе и своеобразных сюрпризах возлюбленному.

Недавно Роза позировала в бикини с женихом для Starhit. И сейчас появилось интервью дамы. «Я собралась замуж. Он, как и я, татарин, но живет на Кипре, занимается недвижимостью. Состоятельный, независимый. Хочу сделать интимную пластику, чтобы порадовать его в первую брачную ночь», - сообщила Сябитова.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 21 Апр 2018 в 12:59 PDT

Звезда уже перенесла несколько пластических операций, включая коррекцию груди. «Понятно же, что похудеешь, значит, грудь отвиснет. Я похудела на 20 килограммов и сделала полный тюнинг – восемь операций после похудения. Вы думаете, что я, как Настя Волочкова, скажу: «У меня была грудастая бабушка?» Нет, ребята, чудес не бывает», – поясняла сваха.

Журналисты, правда, отмечают, что еще совсем недавно Роза не была настроена на брак. Даму не прельщает перспектива обсуждения деловых вопросов при подготовке к свадьбе. «Придется составлять брачный договор, нанимать юриста, а это лишние траты. Я на торжество дочери Ксении в 2015-м столько потратила – до сих пор дыры в бюджете не залатала». Напомним, Сябитова дважды была замужем, причем последний брак дамы вряд ли было можно назвать счастливым.

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