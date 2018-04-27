Саша Плющенко получил золотую медаль

Саша недаром так много тренируется. Мальчик на днях завоевал золотую медаль на соревнованиях по фигурному катанию. И отец, Евгений Плющенко, гордится подрастающей сменой.

Вчера в Москве состоялись детские соревнования по фигурному катанию «Кубок Евгения Плющенко». Главный приз получил пятилетний сын Евгения Саша. И отец ребенком гордится. «Подобное соревнование — для детей 2011, 2012 и 2013 годов — в Москве проходит впервые. В моем детстве о таких медалях я мог только мечтать. Почти как олимпийские! Каждая сделана вручную. 114 малышей вышли на лед, чтобы доказать, что они — лучшие из лучших», - рассказал фигурист Евгений Плющенко.

В одиночном женском катании всех превзошла 5-летняя Илина Аскарова из Казани, исполнившая на льду «цыганочку». В одиночном мужском катании победителем стал Саша Плющенко.

Хейтеры не преминули отметить, что соревнования и были организованы с целью дать медаль сыну Евгения. Но следует помнить, что юный фигурист упорно работает для достижения результата, каждый день тратит несколько часов на тренировки, не считая гимнастических и других упражнений, пока другие дети играют в видеоигры или смотрят мультфильмы. Саша живет фигурным катанием и не хочет покидать каток, когда заканчиваются тренировки.

Ранее мама мальчика, Яна Рудковская, говорила, что они внушают наследнику быть целеустремленным, чтобы стать чемпионом, и не допускают никаких поблажек и сюсюканья, ведь у них растет мужчина. «Когда он встанет, ты должна его направить и сказать, что ты сегодня должен хорошо тренироваться, не подвести папу, не расстраивать тренера, быть лучшим».