У Собчак заметили признаки облысения

Ксения Собчак считается девушкой стильной и ухоженной. Но, похоже, стресс во время предвыборной гонки пагубно отразился на внешности звезды. Накануне Ксения опубликовала в соцсетях снимок, на котором позировала с мужем после посещения SPA. Многие подписчики тут же заметили у звезды залысины.

Сейчас Собчак с мужем Максимом Виторганом отдыхает в Лондоне. Ранее Ксения публиковала снимки в шикарных SPA, а вчера решила похвастаться снимком на котором запечатлена в халате и без макияжа.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Апр 2018 в 5:52 PDT

Публика сразу обратила внимание на недостатки внешности: «У Ксении залысины больше чем у Виторгана! Нет волос на лбу!», «Приятное лицо ни за какие деньги не купить, к сожалению...», «Зачем выкладывать фото на котором вы плохо выглядите? Неужели так хочется читать потом про себя всякие гадости».

Впрочем, ранее Ксения не раз подчеркивала, что вовсе не комплексует по поводу внешнего вида. «Признаюсь: я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам. Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот. Ведь сексуальная привлекательность – это про энергию, а не размер губ. И, кстати, если бы я была должна оценить женскую красоту, то Тильда Суинтон или Джессика Честейн прекраснее, на мой вкус, бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра, выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи, в бикини и с томным взглядом. "Помогите мне почувствовать себя уверенно!"– кричат мне эти фото и позы. Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри».