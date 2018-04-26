 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

У Собчак заметили признаки облысения


0 0

Ксения Собчак считается девушкой стильной и ухоженной. Но, похоже, стресс во время предвыборной гонки пагубно отразился на внешности звезды. Накануне Ксения опубликовала в соцсетях снимок, на котором позировала с мужем после посещения SPA. Многие подписчики тут же заметили у звезды залысины.

Сейчас Собчак с мужем Максимом Виторганом отдыхает в Лондоне. Ранее Ксения публиковала снимки в шикарных SPA, а вчера решила похвастаться снимком на котором запечатлена в халате и без макияжа.

 

Публика сразу обратила внимание на недостатки внешности: «У Ксении залысины больше чем у Виторгана! Нет волос на лбу!», «Приятное лицо ни за какие деньги не купить, к сожалению...», «Зачем выкладывать фото на котором вы плохо выглядите? Неужели так хочется читать потом про себя всякие гадости».

Впрочем, ранее Ксения не раз подчеркивала, что вовсе не комплексует по поводу внешнего вида. «Признаюсь: я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам. Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот. Ведь сексуальная привлекательность – это про энергию, а не размер губ. И, кстати, если бы я была должна оценить женскую красоту, то Тильда Суинтон или Джессика Честейн прекраснее, на мой вкус, бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра, выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи, в бикини и с томным взглядом. "Помогите мне почувствовать себя уверенно!"– кричат мне эти фото и позы. Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри».



0 Не нравится 0 Нравится 26.04.2018 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 

Ксения опубликовала не самый удачный снимок. 4  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору