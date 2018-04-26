Ольга Бузова: «Я – эксгибиционист»

Ольга Бузова готовится к старту съемок нового шоу «Замуж за Бузову». Казалось бы, новый проект должен стать увлекательным для звезды, но по словам Ольги на самом деле это крайняя мера.

В новом интервью Бузова посетовала, что после развода с Дмитрием Тарасовым никак не может устроить личную жизнь. Одна из причин - чрезмерно плотный график. Планы звезды уже расписаны на ближайшие два года. Хотя, в принципе Ольга не жалуется, по ее словам: «Работа – это то, что помогло мне выжить в сложной ситуации и то, что сейчас дает мне силы сворачивать горы».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Апр 2018 в 2:38 PDT

Звезда также решила пресечь все возможные домыслы об уходе с реалити-шоу «Дом-2». «Я очень люблю свою работу. Вообще, я делаю только то, что люблю – это мой жизненный закон на сегодняшний день. Я на проекте с самого первого дня – преданнее меня человека нет. Будет мне пятьдесят лет – я буду работать на «Доме-2». В рамках шоу я ежедневно развиваюсь: мы сталкиваемся с такими жизненными ситуациями, которые помогают даже мне. Я обожаю «Дом-2», обожаю свою профессию», – уверяет Бузова.

В интервью OK! девушка подчеркнула, что ей нравится работа на телевидении и у нее любовь к камерам. «Я – эксгибиционист. Телевидение – это возможность проявлять себя творчески и развивать себя».

Между прочим, недавно выяснилось что в армии поклонников Бузовой состоит народный артист РСФСР Лев Лещенко. На шоу «Мартиросян Official» певец рассказал, что подписан на Instаgram Ольги и с огромным интересом следит за постами девушки.

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