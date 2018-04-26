 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ольга Бузова: «Я – эксгибиционист»


0 2

Ольга Бузова готовится к старту съемок нового шоу «Замуж за Бузову». Казалось бы, новый проект должен стать увлекательным для звезды, но по словам Ольги на самом деле это крайняя мера.

В новом интервью Бузова посетовала, что после развода с Дмитрием Тарасовым никак не может устроить личную жизнь. Одна из причин - чрезмерно плотный график. Планы звезды уже расписаны на ближайшие два года. Хотя, в принципе Ольга не жалуется, по ее словам: «Работа – это то, что помогло мне выжить в сложной ситуации и то, что сейчас дает мне силы сворачивать горы».

Звезда также решила пресечь все возможные домыслы об уходе с реалити-шоу «Дом-2». «Я очень люблю свою работу. Вообще, я делаю только то, что люблю – это мой жизненный закон на сегодняшний день. Я на проекте с самого первого дня – преданнее меня человека нет. Будет мне пятьдесят лет – я буду работать на «Доме-2». В рамках шоу я ежедневно развиваюсь: мы сталкиваемся с такими жизненными ситуациями, которые помогают даже мне. Я обожаю «Дом-2», обожаю свою профессию», – уверяет Бузова.

В интервью OK! девушка подчеркнула, что ей нравится работа на телевидении и у нее любовь к камерам. «Я – эксгибиционист. Телевидение – это возможность проявлять себя творчески и развивать себя».

Между прочим, недавно выяснилось что в армии поклонников Бузовой состоит народный артист РСФСР Лев Лещенко. На шоу «Мартиросян Official» певец рассказал, что подписан на Instаgram Ольги и с огромным интересом следит за постами девушки.

Ранее мы писали:

Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.


2 Не нравится 0 Нравится 26.04.2018 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 

Звезда готова работать на реалити «Дом-2» до пенсии. 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору