Ирина Шейк дала необычный совет по похудению

Ирина Шейк в марте прошлого года стала счастливой мамой очаровательной дочки. Топ-модель буквально за пару месяцев вернулась в прежнюю форму, причем ей вовсе не пришлось изнурять себя суровыми диетами. И на днях Ирина поделилась с подписчицами необычным секретом похудения.

32-летняя Ирина очень удивила своих подписчиц необычным советом по части диетического питания, отметив, что главное в вопросе похудения – гармония и баланс: «Знаете, я вообще-то не верю в диеты. Я считаю, что если вам хочется гамбургер, или немного пиццы, или хамона — вам стоит это съесть. Вы должны наслаждаться жизнью. Весь секрет состоит в том, чтобы найти баланс между тем, сколько вы съедаете, и количеством времени, которое вы проводите в спортзале. Если баланс найден — вы на пути к успеху!»

Ранее Ирина говорила, что у нее нет предрасположенности к полноте и она может себе позволить даже гамбургер. Однако при этом модель не позволяет себе расслабляться. «Просыпаясь утром, я иду на пробежку в парк, кроме того, занимаюсь боксом, пилатесом, да и вообще веду активный образ жизни».

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 22 Апр 2018 в 9:41 PDT

Недавно Шейк приняла участие в рекламной кампании Pronovias, этот дом моды подготовил коллекцию нарядов для невест. И Ирина опубликовала снимок, где она стоит рядом с одним из платьев, «Я люблю простые, лаконичные фасоны. И это платье нравится мне как раз тем, что на нем не слишком много деталей. А еще я люблю длинные рукава и открытие спины!» - пояснила Шейк, подогрев слухи о том, что подготовка к свадьбе с Брэдли Купером в самом разгаре.