 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Нетребко наслаждается жизнью в Майами


0 0

Анна Нетребко накануне позволила себе заслуженный отпуск. Оперная певица улетела отдыхать в Майами вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Также к ней присоединились друзья. Анна наслаждается жизнью в Америке и не забывает радовать красочными фото поклонников.

Звезда выложила фото на пляже в бикини, а также показала, как рассекает с сыном на гидроцикле. Певица и вся ее дружная компания озвучили девиз поездки: «Да здравствует жизнь!»

Поклонникам Анны особенно понравилась фотография с пляжа: «Не могу найти подходящего эпитета, чтобы выразить свой восторг!», «Такой должна быть красивая женщина. Все в меру. Очень гармонично. А цвет лица! А то засушат себя как воблы и считают дурацкие калории».

Напомним, в настоящее время Нетребко большую часть времени проживает в Вене и выступает в самых знаменитых оперных театрах. Недавно артистка обмолвилась, что по окончании карьеры оперной певицы хотела бы стать домохозяйкой. «Но такой очень активной. Стану организовывать различные партии, мутить жизнь вокруг себя. Или, может быть, устроим с Юсифом бесконечный прощальный тур», – заявила ккое-то время назад звезда в интервью «Комсомольской правде».

 



0 Не нравится 0 Нравится 25.04.2018 Теги: Анна Нетребко

Читайте также

 

Анна Нетребко наслаждается жизнью в Майами 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору