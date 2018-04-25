Анна Нетребко наслаждается жизнью в Майами

Анна Нетребко накануне позволила себе заслуженный отпуск. Оперная певица улетела отдыхать в Майами вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Также к ней присоединились друзья. Анна наслаждается жизнью в Америке и не забывает радовать красочными фото поклонников.

Звезда выложила фото на пляже в бикини, а также показала, как рассекает с сыном на гидроцикле. Певица и вся ее дружная компания озвучили девиз поездки: «Да здравствует жизнь!»

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 24 Апр 2018 в 11:42 PDT

Поклонникам Анны особенно понравилась фотография с пляжа: «Не могу найти подходящего эпитета, чтобы выразить свой восторг!», «Такой должна быть красивая женщина. Все в меру. Очень гармонично. А цвет лица! А то засушат себя как воблы и считают дурацкие калории».

Напомним, в настоящее время Нетребко большую часть времени проживает в Вене и выступает в самых знаменитых оперных театрах. Недавно артистка обмолвилась, что по окончании карьеры оперной певицы хотела бы стать домохозяйкой. «Но такой очень активной. Стану организовывать различные партии, мутить жизнь вокруг себя. Или, может быть, устроим с Юсифом бесконечный прощальный тур», – заявила ккое-то время назад звезда в интервью «Комсомольской правде».