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Зачем Понаровская вернулась в Россию


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Ирина Понаровская последние несколько лет редко появляется на публике. Ходили слухи о переезде артистки в Европу на постоянное место жительства, но представители звезды сплетни опровергали. Теперь же стало известно точно - с прошлого года Ирина Витальевна проживает преимущественно в Санкт-Петербурге.

По словам приятельницы артистки, на протяжении долгого времени Понаровская жила на два дома», большую часть времени проводя в Эстонии, вместе со своим сыном Энтони. В прошлом году артистка решила больше перемени проводить в России. «В прошлом году умерла ее мама Нина Николаевна, и Ира вернулась», - цитирует Starhit подругу артистки.

Что же касается творчества, то по словам друга Понаровской композитора Юрияй Эрикона, звезда даже думать не хочет о возвращении на сцену. «Иру довели журналисты. Ей сложно разговаривать с людьми, которые обманывают и не держат свое слово. Плюс у нее совсем другое понимание культуры и песни. Может, оно и правильно!».

Кстати, недавно о затворничестве Понаровской высказалась Лолита Милявская. По мнению Лолиты, Ирина всегда и во всем была перфекционистом, с неприязнью относилась к подковерным играм в российском шоу-бизнесе и в какой-то момент решила что с нее хватит.  Впрочем, ранее концертный директор Понаровской Лера Тувина заявила, что Ирина Витальевна ведет достаточно активный образ жизни, хотя и предпочитает не появляться на звездных мероприятиях.

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2 Не нравится 0 Нравится 24.04.2018 Теги: Ирина Понаровская

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