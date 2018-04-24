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Сын Максима Виторгана скомпрометировал Собчак


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Ксения Собчак, Максим и Эммануил Виторганы давно привыкли быть в центре внимания. Пусть даже скандального. Но теперь примеру старших решил последовать сын Максима, Даниил. Юный Виторган, как выяснилось, вел тайный блог в Insta, в котором высмеивал родных.

Даниил вел страничку под слегка претенциозным ником @typical_jewish_boy. В микроблоге парень публиковал снимки отца, мачехи, деда и остальных родственников с забавными подписями. В частности, Даниил посмеялся над знаменитым дедом, опубликовав совместный снимок Эммануила Виторгана с супругой Ириной и малышом. «Конспираторы, ахаха», - гласит подпись.

В другом посте Даниил сообщил: «Спросил у Ксюши (Собчак), она за легализацию марихуаны! Так что агитируем. И я не шучу». Юный Виторган также старается не отставать от родных и выступил с требованием разблокировать PornHub.

После того как аккаунт оказался в центре внимания журналистов, молодой человек его заблокировал. Максим ситуацию не комментирует, но сегодня опубликовал снимок на котором запечатлен с серой кепи на голове. «Подозревай, расследуй, наказывай!», - написал актер.

Кстати, недавно Собчак рассказала о знакомстве с Максимом. По словам Ксении, знакомство произошло в самолете и в тот момент звезда была в спортивном костюме. «С мужем мы обменялись телефонами именно в полете, и это был единственный раз, когда я пожалела, что в трениках в самолете».

Ранее мы писали:

Собчак нервирует муж. Ксения подозревает, что Максим красивее нее.​

Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги. 

Кудрявцева раскрыла секрет Виторгана. Ведущая сообщила о появлении третьего ребенка Эммануила Гедеоновича.


0 Не нравится 0 Нравится 24.04.2018 Теги: Ксения Собчак

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