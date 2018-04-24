Настя Каменских показала фото с ребенком

Настю Каменских часто подозревают в беременности. Поклонники недоумевают, вроде бы пора, скоро певице исполнится 31. Но звезда не беспокоится о пополнении, хотя ребенок у нее уже есть… не свой правда. Недавно Анастасия показала совместное фото с полугодовалым малышом. Как объяснила певица, это сын ее подруги, но она с ним возится, как с родным.

Подруга певицы по совместительству является ее пиар-директором. Как пишет издание «7 Дней», Илона часто приезжает на съемки вместе с ребенком, поэтому Настя всю нерастраченную материнскую любовь направляет на мальчика. «Смотрите, какого ребенка мне подарили!» — пошутила Настя.

При этом Анастасия отмечает, что сама пока о пополнении не задумывается, поскольку на первом плане у нее сольная карьера. При этом у звезды есть возлюбленный, которого она не спешит пока показывать публике. «Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину», - заявила Настя.

Напомним, что в прошлом году дуэт «Потап и Натся» прекратил на время свое существование. Ребятам потребовалась пауза, а Настя захотела развивать сольную карьеру.

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