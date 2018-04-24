 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Настя Каменских показала фото с ребенком


0 0

Настю Каменских часто подозревают в беременности. Поклонники недоумевают, вроде бы пора, скоро певице исполнится 31. Но звезда не беспокоится о пополнении, хотя ребенок у нее уже есть… не свой правда. Недавно Анастасия показала совместное фото с полугодовалым малышом. Как объяснила певица, это сын ее подруги, но она с ним возится, как с родным.

Подруга певицы по совместительству является ее пиар-директором. Как пишет издание «7 Дней», Илона часто приезжает на съемки вместе с ребенком, поэтому Настя всю нерастраченную материнскую любовь направляет на мальчика. «Смотрите, какого ребенка мне подарили!» — пошутила Настя.

При этом Анастасия отмечает, что сама пока о пополнении не задумывается, поскольку на первом плане у нее сольная карьера. При этом у звезды есть возлюбленный, которого она не спешит пока показывать публике. «Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину», - заявила Настя.

Напомним, что в прошлом году дуэт «Потап и Натся» прекратил на время свое существование. Ребятам потребовалась пауза, а Настя захотела развивать сольную карьеру.

Источник фото: соцсети



0 Не нравится 0 Нравится 24.04.2018 Теги: настя каменских

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору