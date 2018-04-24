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Лолита запутала китайских пограничников


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Певица Лолита Милявская в очередной раз напомнила, что она дама без комплексов. Накануне артистка поведала своим подписчикам в Insta забавную историю произошедшую с ней на границе России с Китаем. По словам звезды, китайские таможенники приняли ее за мужчину.

Как рассказала Лолита, на границе сотрудник таможни долго рассматривал ее паспорт и в конец концов позвал переводчика, который обратился к певице с вопросом: «Ты женщина или мужчина?». «Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть», - ответила Милявская. Заявление артистки еще больше озадачило китайцев. Они некоторое время совещались, но в итоге решили пропустить даму. «Вот так круто я перешла китайскую границу», — похвасталась исполнительница.

Рассказ публику позабавил: «Лолита, вы такая юмористка и очень красивая женщина, как можно вас перепутать?», «Пограничники шуток не понимают. Особенно наши. Хорошо, что то были китайцы», «Китайцы в шоке... У них таких женщин нет».

Напомним, недавно Милявская стала участницей шоу «Судьба человека», в котором рассказала о том как налаживала свою личную жизнь. Сейчас артистка собой очень довольна. «У меня просто потрясающие люди вокруг. Мне очень повезло. Я отсеяла все, что мне не нужно было. Как отрезала дуэт "Академия", я отрезала тех людей, которые в моей жизни больше не играли никакой роли – оказались не моими».

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0 Не нравится 0 Нравится 24.04.2018 Теги: Лолита Милявская

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