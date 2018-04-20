Топ-модели вдохновили публику на пластику сосков

В современной девушке все должно быть прекрасно: И объем бедер, и форма груди, и даже сосок. В США и Британии набирает популярность новый тренд - «дизайнерский сосок» (designer nipples). И вдохновили публику топ-модели Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski), Белла Хадид (Bella Hadid) и другие звездные девушки.

Многие известные девушки сегодня редко надевают бюстгальтер. Они предпочитают провокационный образ с торчащими под одеждой сосками. Теперь примеру селебрити следует все больше модниц.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 15 Апр 2018 в 12:52 PDT

«Люди уделяют внимание каждой мелочи. Женщинам уже не хватает обычного увеличения груди или ринопластики, они хотят прокачать каждую деталь», - пояснил Норман Роуи, пластический хирург из Нью-Йорка, который сейчас занят именно созданием «дизайнерских сосков». По словам профи, для коррекции формы сосков специалист вводит инъекцию специального филлера на основе гиалуроновой кислоты.

Но это не все. Многие звездные девушки сегодня демонстрирует не только торчащие соски но и нижнюю часть бюста. Тренд получил название underboob. Как отмечается, на музыкальном фестивале Коачелла underboob демонстрировали практически все известные девушки, начиная с Пэрис Джексон (Paris Jackson) и заканчивая Игги Азалия (Iggy Azalea).

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 27 Мар 2018 в 11:12 PDT

Публикация от Iggy Azalea (@thenewclassic) 13 Апр 2018 в 7:19 PDT

Как вам новые тренды?