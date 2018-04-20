 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Топ-модели вдохновили публику на пластику сосков


0 1

В современной девушке все должно быть прекрасно: И объем бедер, и форма груди, и даже сосок. В США и Британии набирает популярность новый тренд - «дизайнерский сосок» (designer nipples). И вдохновили публику топ-модели Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski), Белла Хадид (Bella Hadid) и другие звездные девушки.

Многие известные девушки сегодня редко надевают бюстгальтер. Они предпочитают провокационный образ с торчащими под одеждой сосками. Теперь примеру селебрити следует все больше модниц.

 

«Люди уделяют внимание каждой мелочи. Женщинам уже не хватает обычного увеличения груди или ринопластики, они хотят прокачать каждую деталь», - пояснил Норман Роуи, пластический хирург из Нью-Йорка, который сейчас занят именно созданием «дизайнерских сосков». По словам профи, для коррекции формы сосков специалист вводит инъекцию специального филлера на основе гиалуроновой кислоты.

Но это не все. Многие звездные девушки сегодня демонстрирует не только торчащие соски но и нижнюю часть бюста. Тренд получил название underboob. Как отмечается, на музыкальном фестивале Коачелла underboob демонстрировали практически все известные девушки, начиная с Пэрис Джексон (Paris Jackson) и заканчивая Игги Азалия (Iggy Azalea).

 

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

 

Как вам новые тренды?

 



1 Не нравится 0 Нравится 20.04.2018 Теги: пластика

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору