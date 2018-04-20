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Бузова со слезами вспомнила о Тарасове


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Всего за полтора года Ольге Бузовой удалось совершить потрясающий карьерный взлет. Она стала популярной певицей и даже стала лицом канала ТНТ. Предполагается, что одним из стимуляторов Ольги стал развод с Дмитрием Тарасовым. Казалось бы, все хорошо - что хорошо кончается, однако Ольга до сих пор не может забыть экс-супруга.

В беседе с рэпером Баста в рамках нового проекта музыканта Бузова не смогла удержаться о рассуждений о предательстве.  «Я никогда никому не хотела мстить и, наверное, не буду. Всю боль я переживаю в себе, я не иду с агрессией на людей. Даже когда меня бросают, унижают, оскорбляют, я не мщу им в ответ публично. Я это все переживаю в себе».

Когда же речь зашла о браке Дмитрия Тарасова с Анастасией Костенко Бузова не смогла сдержать слез. «Столько времени прошло, я стараюсь не говорить на тему. Когда говорю, я плакать начинаю».

Тем временем Рустам Солнцев в специальном видео для Starhit решил напомнить Анастасии о Бузовой. «Настя, я пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены Ольги Бузовой? А вот сейчас, когда открываю твой профиль, умиляюсь – такая святость! Дорогая, как это у тебя получается? Но вообще, ты мне нравишься, ты милая девушка, и я желаю тебе самого лучшего. Но не перестаю тебе напоминать, что судьба – еще та злодейка. И то, что ты когда-то сотворила с Бузовой, может произойти и с тобой».

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0 Не нравится 0 Нравится 20.04.2018 Теги: Ольга Бузова

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