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Пугачева показала, как «валяла дурака»


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Алла Пугачева решила примерить образ «вся такая внезапная». Накануне Примадонна опубликовала забавный и совсем нехарактерный для нее снимок в Instagram. Поклонники несколько удивлены, но удивление, скорее, приятное.

На фотографии Алла Борисовна запечатлена с растрепанными волосами, на звездном лице сияет хулиганская улыбка с провокационно высунутым языком. «Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай», - написала дива.

 

Поклонники слегка растерялись: «Аллочка, хулиганочка, самая обаятельная девушка!», «В 70 лет язык показывать? Не стрёмно?», «А я очень хочу не разучиться к такому возрасту "валять дурака". Улыбайтесь, господа! Вы слишком серьезны... Возникает ощущение, что в вашей жизни нет большей проблемы, кроме той, как выглядит Пугачева».

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Тем временем в различных изданиях появились тревожные сообщения о здоровье Примадонны. Как рассказала изданию sobesednik.ru соседка звезды, в последнее время Алла Борисовна слишком сильно похудела: «В прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная, а два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой! Ей, кроме здоровья, больше ничего не надо. У нее есть все, а сил — видно, что уже мало!».

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0 Не нравится 0 Нравится 19.04.2018 Теги: Алла Пугачева

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