Возле дома Тейлор Свифт задержали мужчину в маске

Популярность - это всегда фактор риска, ведь знаменитостям иногда приходится иметь дело с неадекватными людьми, которые маниакально начинают преследовать своих кумиров. Возле дома Тейлор Свифт (Taylor Swift) в Беверли-Хиллс был задержан подозрительный мужчина, он носил маску и имел в машине нож.

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) 4 Дек 2017 в 4:40 PST

Джулиус Сэндрок был арестован в субботу по подозрению в преследовании. Самой Тейлор не было в доме, так как в настоящее время она живет в Нью-Йорке.

Во вторник Сэндрока отпустили из-под стражи, но полиция продолжает расследование. Ему временно запрещено владение оружием. Согласно полицейскому документу, во время ареста на нем были маска и кожаные перчатки.

Мужчина рассказал полиции, что проделал путь от своего дома в Брумфилде, Колорадо, чтобы увидеть Свифт. Он рассказал офицерам, что владеет тремя единицами огнестрельного оружия и находится в Колорадо на испытательном сроке из-за стрельбы.

В его машине были найдены нож, веревка, патроны и еще больше перчаток и масок. Также у него обнаружили медицинские препараты. Сэндрок сообщил, что у него диагностированы депрессия, биполярное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство и мания.