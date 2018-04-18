 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Возле дома Тейлор Свифт задержали мужчину в маске


0 0

Популярность - это всегда фактор риска, ведь знаменитостям иногда приходится иметь дело с неадекватными людьми, которые маниакально начинают преследовать своих кумиров. Возле дома Тейлор Свифт (Taylor Swift) в Беверли-Хиллс был задержан подозрительный мужчина, он носил маску и имел в машине нож.

 

Джулиус Сэндрок был арестован в субботу по подозрению в преследовании. Самой Тейлор не было в доме, так как в настоящее время она живет в Нью-Йорке.

Во вторник Сэндрока отпустили из-под стражи, но полиция продолжает расследование. Ему временно запрещено владение оружием. Согласно полицейскому документу, во время ареста на нем были маска и кожаные перчатки.

Мужчина рассказал полиции, что проделал путь от своего дома в Брумфилде, Колорадо, чтобы увидеть Свифт. Он рассказал офицерам, что владеет тремя единицами огнестрельного оружия и находится в Колорадо на испытательном сроке из-за стрельбы.

В его машине были найдены нож, веревка, патроны и еще больше перчаток и масок. Также у него обнаружили медицинские препараты. Сэндрок сообщил, что у него диагностированы депрессия, биполярное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство и мания.

 



0 Не нравится 0 Нравится 18.04.2018 Теги: Тейлор Свифт

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору