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Дана Борисова тайно вернулась к бывшему


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Последние несколько месяцев Дана Борисова ведет отчаянную борьбу в суде за право воспитания дочери. Впрочем, о личном ведущая старается тоже не забывать. На днях Дану застали в обществе певца Данко. Что любопытно: год назад артист не слишком тепло отзывался о Дане.

В 2003 году Дана снялась в клипе Данко на песню «Пусть», тогда же появились сплетни о романе, но слухи довольно быстро прекратились. В прошлом году обсуждая проблему наркозависимости Борисовой певец заметил: «Мне кажется, ее проблема – это пиар какой-то».

На днях же портал Super сообщил о возобновлении романа Даны и Данко. «41-летняя телеведущая провела уик-энд в одном из московских парков в компании мужчины, в котором очевидцы опознали 49-летнего певца Данко. Пара вела себя, как на обычном свидании – прогулки на берегу, объятья и прочие нежности», - рапортует издание. При этом уточняется, что артист женат на модели Наталье Устюменко.

Борисова предпочитает о личном не распространятся. На днях ведущая снова пожаловалась на отца своей дочери Полины, Максима Аксенова.

«Суд опять продлили и перенесли теперь уже на 23 апреля. Из приколов: Макс притащил в качестве вещественного доказательства замусоленный выпуск газеты «Жизнь» годовалой давности с какой-то пошлой статейкой, которую судья отказалась вносить в качестве вещественного доказательства. Мне все это уже не смешно и надоело ужасно. Из хороших новостей: внесла залог и получила символические ключи от 3-комнатной квартиры в новом доме, где у дочки будет своя просторная комната, на средства вырученные от продажи моей старой квартиры. Жизнь продолжается».

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



1 Не нравится 0 Нравится 17.04.2018 Теги: Дана Борисова

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