Бузова уже нашла мужчину мечты?

С футболистом Ольге Бузовой не повезло. Так что теперь звезда решила попробовать пококетничать с хоккеистом. Совсем скоро стартует телепроект «Замуж за Бузову», но артистка уже пытается завязать отношения.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 16 Апр 2018 в 10:49 PDT

На днях Бузова оказалась среди гостей вечеринки по случаю дня рождения хоккеиста Ильи Ковальчука. И пару Ольге на вечеринке составил Александр Радулов. Как рапортуют СМИ, нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» почти весь вечер провел с Ольгой. Молодые звезды пели песни Бузовой и активно флиртовали. Как напоминают обозреватели, сейчас Радулов - свободный мужчина. В прошлом году он развелся с гимнасткой Дарьей Дмитриевой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 16 Апр 2018 в 12:49 PDT

Тем временем сама Бузова недавно призналась, что действительно надеется устроить личную жизнь на проекте «Замуж за Бузову». «Вообще, эта тема очень трепетная и больная. Все знают, что я без отношений достаточно долго, и я решилась на этот шаг, потому что многие подружки говорят: "Ну а как с тобой познакомиться? Ты постоянно занята. Ну где тебя найти?" У меня весь график расписан. Это шоу уникальное, только со мной. Мне самой интересно».

Ольга подчеркнула, что она вовсе не человек со сверхспособностями. «Я не робот, я девочка. Естественно, как любой нормальный человек, хочу любви. <...>. Хочу личного счастья. Страна наблюдала дважды, как я любила. Дважды видели, как у меня не получалось».

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