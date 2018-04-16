Титул «Мисс Россия» получила девушка из Чувашии

На выходных в Барвихе состоялся финал ежегодного конкурса «Мисс Россия — 2018». Как обычно, в конкурсе участвовали девушки практически со всех регионов страны, но лучшими стали лишь трое.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 15 Апр 2018 в 12:20 PDT

Титул первой вице-мисс завоевала красавица из Белгорода Виолетта Тюркина, второй вице-мисс стала девушка из Якутии Наталья Строева. Победительницей стала Юлия Полячихина из Чувашии.

«Я переживаю до сих пор и не верю, что я стала «Мисс Россия. Самое главное, должны быть цель и стремление, все остальное - это некое добавление. Я выкладывалась на каждой репетиции на все 100 процентов. И я верила, я шла к своей цели», — призналась Юлия уже после того как получила корону.

Публикация от МИСС РСЯ ❄️💎 (@missyakutia) 15 Апр 2018 в 7:01 PDT

18-летняя Полячихина сейчас учится на первом курсе журфака государственного университета, а также работает моделью и уже позировала на фотосессиях во Франции и Японии. С 10 лет девушка занимается фитнес-аэробикой, увлекается бадминтоном, закончила школу с золотой медалью, а любимая книга красавицы: «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

Публикация от 67 TH MISS UNIVERSE (@goldmisses) 15 Апр 2018 в 10:01 PDT

Тем временем в Insta красавицы бушуют страсти. Многие выбором жюри недовольны: «Самый неудачный проплаченный выбор жюри, без слёз невозможно смотреть на вас», «Все это куплено!!! Давным-давно», «Серая мышь».

В качестве приза Юлия получила три миллиона рублей и автомобиль. Девушка также представит страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Ранее мы писали:

Названа самая красивая девочка мира. Ею стала 6-летняя россиянка.

Оксана Федорова и другие самые известные российские участницы конкурсов красоты. Немногие лауреатки конкурсов красоты становятся известными.

Мисс Россия-2016. Победительницей и обладательницей самой дорогой в мире короны стоимостью 1 миллион долларов стала 18-летняя Яна Добровольская из города Тюмень.