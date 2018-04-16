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Титул «Мисс Россия» получила девушка из Чувашии


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На выходных в Барвихе состоялся финал ежегодного конкурса «Мисс Россия — 2018». Как обычно, в конкурсе участвовали девушки практически со всех регионов страны, но лучшими стали лишь трое.

Титул первой вице-мисс завоевала красавица из Белгорода Виолетта Тюркина, второй вице-мисс стала девушка из Якутии Наталья Строева. Победительницей стала Юлия Полячихина из Чувашии.

«Я переживаю до сих пор и не верю, что я стала «Мисс Россия. Самое главное, должны быть цель и стремление, все остальное - это некое добавление. Я выкладывалась на каждой репетиции на все 100 процентов. И я верила, я шла к своей цели», — призналась Юлия уже после того как получила корону.

18-летняя Полячихина сейчас учится на первом курсе журфака государственного университета, а также работает моделью и уже позировала на фотосессиях во Франции и Японии. С 10 лет девушка занимается фитнес-аэробикой, увлекается бадминтоном, закончила школу с золотой медалью, а любимая книга красавицы: «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

Тем временем в Insta красавицы бушуют страсти. Многие выбором жюри недовольны: «Самый неудачный проплаченный выбор жюри, без слёз невозможно смотреть на вас», «Все это куплено!!! Давным-давно», «Серая мышь».

В качестве приза Юлия получила три миллиона рублей и автомобиль. Девушка также представит страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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0 Не нравится 0 Нравится 16.04.2018 Теги: Мисс Россия

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