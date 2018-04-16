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Собчак о любви к мужу


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После президентских выборов Ксения Собчак взяла продолжительный отпуск. Причем прошлую неделю звезда провела с подругами, без мужа и сына. И тут некоторые недоброжелатели  заметили признаки возможной измены Ксении супругу.

На прошлой неделе Собчак в компании Матильды Шнуровой, Вероники Белоцерковской и других приятельниц отправилась в США. «Эти три дня в Аризоне- абсолютное счастье для глаз. А глазам как и телу, тоже нужна здоровая и полезная пища :))). Я была в Аризоне много лет назад, когда делала путешествие по Road66 и с интересом изучала одноэтажную Америку. В Гранд Каньоне я тоже была, но как и все очень по-туристически - высадились с вертолета, пофоткались, пообедали и улетели. Аман (сеть отелей Amanresorts) же сделал невозможное-провел решение через конгресс США чтобы построить выдающийся property прямо в национальном парке. Тишина, невероятная архитектура и эстетство в каждой детали».

Тем временем блогер Лена Миро заметила, что Собчак сделала комплимент в сетях Павлу Дурову. Ксения написала: «Принц!» и этого хватило Миро, чтобы заподозрить Ксению в неверности. «Максим Виторган, конечно, тоже не мужчина-красавец. Да и актёр он, по признанию Ксении, очень средненький. Но как бы там ни было, он ведь - муж, если не ошибаюсь? Ксения проводит отпуск с подружками-алкоголичками в Америке, пока Виторган в Москве. Чем развлечь себя, если не мужиками? Но вот как при живом муже, отце твоего ребёнка можно шариться по чужим соцсетям и оставлять комментарии в надежде найти секс на стороне?».

Впрочем, Собчак уже опубликовала совместный снимок с Виторганом и написала: «Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его «ворчания»».

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0 Не нравится 0 Нравится 16.04.2018 Теги: Ксения Собчак

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