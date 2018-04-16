Собчак о любви к мужу
0 0
После президентских выборов Ксения Собчак взяла продолжительный отпуск. Причем прошлую неделю звезда провела с подругами, без мужа и сына. И тут некоторые недоброжелатели заметили признаки возможной измены Ксении супругу.
На прошлой неделе Собчак в компании Матильды Шнуровой, Вероники Белоцерковской и других приятельниц отправилась в США. «Эти три дня в Аризоне- абсолютное счастье для глаз. А глазам как и телу, тоже нужна здоровая и полезная пища :))). Я была в Аризоне много лет назад, когда делала путешествие по Road66 и с интересом изучала одноэтажную Америку. В Гранд Каньоне я тоже была, но как и все очень по-туристически - высадились с вертолета, пофоткались, пообедали и улетели. Аман (сеть отелей Amanresorts) же сделал невозможное-провел решение через конгресс США чтобы построить выдающийся property прямо в национальном парке. Тишина, невероятная архитектура и эстетство в каждой детали».
Тем временем блогер Лена Миро заметила, что Собчак сделала комплимент в сетях Павлу Дурову. Ксения написала: «Принц!» и этого хватило Миро, чтобы заподозрить Ксению в неверности. «Максим Виторган, конечно, тоже не мужчина-красавец. Да и актёр он, по признанию Ксении, очень средненький. Но как бы там ни было, он ведь - муж, если не ошибаюсь? Ксения проводит отпуск с подружками-алкоголичками в Америке, пока Виторган в Москве. Чем развлечь себя, если не мужиками? Но вот как при живом муже, отце твоего ребёнка можно шариться по чужим соцсетям и оставлять комментарии в надежде найти секс на стороне?».
Впрочем, Собчак уже опубликовала совместный снимок с Виторганом и написала: «Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его «ворчания»».
Читайте также:Собчак вспомнила о сорванной свадьбе. Ксения рада, что не стала женой миллионера.
Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?
Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.
Читайте также
Обсуждение 9
-
ПрелестьНереально быть верной такому подкаблучнику.
16.04.18 16:31
-
KoshkaКак это по-рюсски, проперди? Моя твоя не понимай! И ведь живет в России.
16.04.18 12:45
-
ДаСобчак платит Миро за черный пиар, чтоб интерес к ней не погас. Она ж в Америке!
16.04.18 11:58
-
Ellis_@Лене Миро не делает чести такие позорные высказывания на тему чужой личной жизни. Любые подозрения-обвинения, если за руку не пойман, не имеют права на огласку. Залезла глупая мысля в башку - сиди помалкивай. Для чего нам тут публикуют глупые мысли Лены Миро, я не знаю. Клео, вы плохо думаете о своих читателях. Кому может быть инетересна грязь Лены Миро. Такое подумать даже стыдно, не то что пускать на весь мир...
16.04.18 11:05
-
НЛена Миро формирует новости как "Экспресс-газета" в конце 90-х)) А Клео почему-то их тиражирует. При живом муже по соцсетям! И комментарии в поисках секса. Как можно, действительно)
16.04.18 10:37
-
Хоть бы немного шифровалась, как будто не понятно, что ездила за подачкой от наших партнёров)))
16.04.18 10:30