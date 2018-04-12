Собчак заступилась за Рудковскую

Яна Рудковская на этой неделе оказалась в центре скандала. Продюсер рассказала о довольно суровых методах воспитания Александра и публика отреагировала бурно. Но Ксения Собчак полагает, что порицать Яну не следует.

В недавнем интервью радиостанции «Серебряный дождь» Рудковская сообщила, что намерена вырастить чемпиона, так что сейчас у пятилетнего Александра жесткий распорядок дня и упорные тренировки. Никаких капризов. А если мальчик не слушается, ему грозят ремень или темный чулан в качестве наказания. «Чтобы быть лучшим на планете, нельзя ребенка жалеть. Ты его можешь пожалеть, когда он спит!», - рассуждала Яна.

Публике подобные методы воспитания совсем не понравились. На продюсера обрушилась лавина критики и Рудковской пришлось оправдываться. Теперь же за Яну заступилась Ксения Собчак. «То, что сказала Яна – делают многие в спортивных семьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…», - цитирует Ксению Spletnik.

Сама же Собчак ранее говорила, что старается воспитывать собственного сына без «сюсюканий». «С сыном я общаюсь как с взрослым. Максим тоже. Мне, конечно, хочется его потискать, посюсюкать, но я держусь, не позволяю себе этого. Не знаю, кем он станет, очень постараюсь не делать выбор за него. Надеюсь, что ему не придется идти в президенты. Хотя это не мне решать, у нас в семье демократия. Вернее, конкретно у меня с сыном демократия, а муж — как Путин. И люблю Максима, и принимаю его со всеми недостатками».

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