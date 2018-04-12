Харпер Бекхэм встретила своего принца

Харпер Бекхэм (Harper Beckham) встретила своего принца. Шестилетняя дочь Дэвида Бекхэма (David Beckham) и Виктории (Victoria) в среду наслаждалась радостным утром в конюшне, доказывая близким, что у нее есть талант к верховой езде. Ее гордая мама наблюдала издалека за успехами дочери.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 11 Апр 2018 в 12:37 PDT

Принцесса в своей семье, Харпер получила коня по имени Принц. Виктория разместила в Insta видеозапись урока Харпер, с гордостью отмечая, что ее дочь даже смогла сделать небольшой прыжок на лошади. Для Харпер это были восхитительные несколько недель пасхальных каникул, которые она провела в Штатах вместе со своей знаменитой семьей.

Как пишет издание Hello!, вся семья оказалась в сборе на этой неделе после того, как Бруклин прилетел из Нью-Йорка для того, чтобы провести время с семьей. Стоит отметить, что сейчас ходят слухи о его разрыве с Хлоей Морец. Бруклин появился в Insta Виктории. Звезда опубликовала снимок сыновей за ужином и подписала: «Безумно люблю моих мальчиков».

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 10 Апр 2018 в 7:45 PDT

Наряду с навыками верховой езды, Харпер продемонстрировала и умение делать прически. Благо, что во время каникул под рукой у девочки были волосы обоих родителей. Виктория выложила в сеть результат работы стилиста: Харпер превратила волосы родителей в разноцветный хаос.